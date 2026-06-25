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Milliler, Dünya Kupası'nda veda maçına çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler

Milliler, Dünya Kupası'nda veda maçına çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler Haber Videosunu İzle
Milliler, Dünya Kupası'nda veda maçına çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler
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Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansını kaybeden A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki son maçında ev sahibi ABD ile karşılaşacak. TSİ 05.00'te başlayacak mücadelede ay-yıldızlı ekip, turnuvaya puanla veda etmeyi hedefleyecek.

  • A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te ABD ile karşılaşacak.
  • Maç Los Angeles Stadı'nda oynanacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
  • Türkiye'nin gruptan çıkma şansı kalmadı; ABD 6 puanla lider, Avustralya ve Paraguay 3'er puana sahip.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansını yitiren A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi ABD ile karşılaşacak. Los Angeles Stadı'nda oynanacak mücadele 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

MİLLİLER VEDA MAÇINA ÇIKIYOR

Ay-yıldızlı ekip, Avustralya ve Paraguay karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından turnuvaya veda etmişti. Milli takım, ABD karşısında Dünya Kupası'nı puanla tamamlamak için sahaya çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

ABD: Freese, Scally, Trusty, M. Robinson, Arfsten, Roldan, Berhalter, Weah, Reyna, Tillman, Pepi.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Can Uzun, Arda Güler, Kenan Yıldız, Deniz Gül.

GRUPTA SON DURUM

D Grubu'nda ABD 6 puanla liderliği garantilerken, Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. Puanı bulunmayan A Milli Takım'ın ise gruptan çıkma şansı kalmadı. Ay-yıldızlı ekipte karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

MAÇI MUSTAPHA GHORBAL YÖNETECEK

Karşılaşmada düdüğü Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal çalacak. Yardımcılıklarını Mokrane Gourari ile Abbes Akram Zerhouni üstlenecek. Dördüncü hakem ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Omar Mohamed Al Ali olacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAlp AY AY:

BOŞ VERİN FUTBOLU O SAATTE UZANABİLİYORSANIZ SABAH NAMAZINI EDA EDELİM İNŞALLAH SÜNNETİ EVDE FARZI CAMİİ DE

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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

ben orkunun yerinde olsam öyle bir top oynarım ki montellayı ateşin içine atarım deniz ve can uzun içinde geçerli

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Haber YorumlarıOrhan Göksel:

eğer sen bugğn son maçım kazanmak istiyorum deyip bu 11 i çıkarıyorsan bu güne kadar niye çıkarmadın bu 11 i diye sorarlar adama.kasıtlımı yaptın kardeşim net olması gereken 11 bu isteyince oluyormuş demekki

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Haber Yorumlarıali tartan:

Orkun’un yerine olayım sakatım deyip oynamazdım

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