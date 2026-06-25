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Motosiklet hırsızlarına savaş açtı! Adını "Batman" koydular

Motosiklet hırsızlarına savaş açtı! Adını 'Batman' koydular
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Meksika'nın Jalisco eyaletinde, motosiklet hırsızlıklarının artmasının ardından kimliği belirsiz bir kişi hırsızların peşine düştü. "Lagos de Moreno'nun Batman'i" lakabıyla anılan kişinin son 10 gün içinde 5 motosiklet hırsızını etkisiz hale getirdiği öğrenildi.

Meksika'nın Jalisco eyaletine bağlı Lagos de Moreno kentinde motosiklet hırsızlıklarının artması üzerine, kimliği açıklanmayan bir kişi harekete geçti.

Yerel basında yer alan iddialara göre, yetkililerin suçlarla mücadelede yetersiz kaldığını düşünen kişi, motosiklet hırsızlarını hedef almaya başladı.

"BATMAN" LAKABI TAKILDI

Kentte kısa sürede gündem olan gizemli kişiye, vatandaşlar "Lagos de Moreno'nun Batman'i" lakabını verdi. İddialara göre söz konusu kişi son 10 gün içinde motosiklet çaldıkları öne sürülen 5 kişiyi etkisiz hale getirdi.

KİMLİĞİ BİLİNMİYOR

Gizemli kişinin kimliği veya tek başına hareket edip etmediği henüz bilinmiyor. Olay, bölgede geniş yankı uyandırırken, yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com
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