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Art arda 2 deprem ülkeyi yerle bir etti! Görüntüdeki çığlıklar yürek dağladı

Art arda 2 deprem ülkeyi yerle bir etti! Görüntüdeki çığlıklar yürek dağladı Haber Videosunu İzle
Art arda 2 deprem ülkeyi yerle bir etti! Görüntüdeki çığlıklar yürek dağladı
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Venezuela'da meydana gelen 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından La Guaira eyaletindeki bir site tamamen çöktü. Enkazdan yükselen çığlıkların duyulduğu görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne sererken, ülkede OHAL ilan edildi ve arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ilk belirlemelere göre 32 kişinin öldüğünü, 700'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

  • Venezuela'da 39 saniye arayla 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
  • La Guaira eyaletindeki Playa Grande'de Edificio Oasis tamamen çöktü.
  • Depremlerde 32 kişi öldü, 700'den fazla kişi yaralandı ve ülkede OHAL ilan edildi.

Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkımın boyutu ortaya çıkmaya devam ediyor. La Guaira eyaletindeki Playa Grande'de bulunan Edificio Oasis isimli binanın tamamen çöktüğü anların ardından kaydedilen görüntüler, felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

OASIS BİNASI TAMAMEN ÇÖKTÜ

Venezuela'nın La Guaira eyaletine bağlı Playa Grande bölgesinde bulunan bir site, şiddetli depremlerin ardından tamamen yıkıldı.

Paylaşılan görüntülerde, çok katlı binanın yerle bir olduğu, çevresinin dev bir moloz yığınına dönüştüğü görülüyor. Yıkılan binanın hemen yanında ayakta kalan yapıların da ağır hasar aldığı dikkat çekiyor.

ÇIĞLIKLAR GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Yüksek bir binadan cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, enkaz alanından yükselen çığlıklar ve panik dolu sesler duyuluyor. Kamerayı kaydeden kişinin, yıkımın büyüklüğü karşısında yaşadığı şaşkınlık da görüntülere yansıyor.

Enkazın geniş bir alana yayıldığı, arama-kurtarma ekiplerinin ulaşmaya çalıştığı bölgede çok sayıda kişinin enkaz altında olabileceği endişesi sürüyor.

OHAL İLAN EDİLDİ

Venezuela'da peş peşe yaşanan 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Başkent Karakas başta olmak üzere birçok kentte binalar çökerken, Simón Bolívar Uluslararası Havalimanı ağır hasar nedeniyle kapatıldı. Okullarda eğitime ara verildi, zorunlu olmayan kamu ve özel sektör faaliyetleri durduruldu.

BİLANÇO HAYLİ AĞIR

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından düzenlediği basın toplantısında son duruma ilişkin bilgi verdi. Depremde 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını belirten Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Depremlerin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilirken, arama-kurtarma ekipleri enkazlarda çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, hasarlı binalardan uzak durulması konusunda uyarılarını yinelerken, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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