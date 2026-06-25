Haberler

Dünya Kupası'na öpüşmek için gitmiş! Önüne gelenin dudağına yapışıyor

Dünya Kupası'na öpüşmek için gitmiş! Önüne gelenin dudağına yapışıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Kupası'nı takip etmek için Meksika'ya giden bir influencer, maçlardan çok Meksikalı kadınlarla yaşadığı samimi anlarla dikkat çekti. Paylaşılan görüntülerde influencer'ın farklı kişilerle öpüştüğü anlar yer aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası, futbolun yanı sıra tribünlerden ve taraftar alanlarından gelen ilginç görüntülerle de konuşulmaya devam ediyor. Bu kez gündem olan isim ise turnuvayı takip etmek için Meksika'ya giden bir influencer oldu.

MAÇLAR YERİNE TARAFTARLARLA İLGİLENDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde influencer'ın maçlardan çok Meksikalı kadın taraftarlarla vakit geçirdiği görüldü. Turnuva boyunca farklı noktalarda kadınlarla yaşadığı samimi anları paylaşan fenomen, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

GÖRÜNTÜLER MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Paylaşılan videolar kısa sürede milyonlarca kez izlenirken, görüntüler sosyal medya kullanıcılarının da en çok konuştuğu içerikler arasına girdi. Futbol yerine yaşadığı anlarla gündeme gelen influencer, Dünya Kupası'nın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

İşte o anlardan kareler:

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya

Kılıçdaroğlu ve Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu

Ülke felaketi yaşıyor! 39 saniye arayla iki büyük deprem meydana geldi
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız

Trump iki büyük depremin ardından kahreden açıklamayı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'un oğlunu görenler tanıyamadı! Boyu babasını geçti

Ali Yiğit Buruk bambaşka biri olmuş! Görenler tanıyamıyor
Kazak devi Türkiye'den banka satın alıyor

Türkiye'deki banka el değiştiriyor! Onayı çıktı, işte yeni patronu
Düğünde olay görüntü! Kayınbabasının para takma şekli gelini rahatsız etti

Gelin ilk günden kaçacaktı! Düğündeki görüntü tartışma yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'ya deprem mesajı: Zor günlerinizde yanınızdayız

Venezuela'daki ikiz deprem sonrası Erdoğan hemen harekete geçti
12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi

Meclis'ten geçti! On binlerin yaşadığı büyük mağduriyet tarih oluyor
Yazışmalar bomba! Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu

Yazışmalar bomba! Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu
Meksika 3'te 3 yaptı! Çekya'nın Dünya Kupası macerası sona erdi

Rakibe gol yağdırıp Dünya Kupası'ndan elediler