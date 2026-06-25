Okan Buruk'un oğlunu görenler tanıyamadı! Boyu babasını geçti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 17 yaşına giren oğlu Ali Yiğit Buruk ile birlikte katıldığı etkinlikte objektiflere yansıdı. Baba-oğulun birlikte verdiği pozlar ilgi görürken, Ali Yiğit Buruk'un son hali dikkat çekti.

BABASININ BOYUNU GEÇTİ

Etkinlikte çekilen karelerde Ali Yiğit Buruk'un babası Okan Buruk'u boy olarak geçtiği görüldü. 17 yaşındaki Ali Yiğit'in önceki yıllara göre yaşadığı fiziksel değişim ve boyundaki uzama gözlerden kaçmadı.

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Uzun süredir kamuoyunun karşısına çıkmayan Ali Yiğit Buruk'un son görüntüsü, büyük değişimiyle dikkat çekti. Okan Buruk ile oğlunun birlikte verdiği pozlar etkinliğin en çok ilgi gören kareleri arasında yer aldı.