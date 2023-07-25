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Son Dakika: Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda düşen yangın söndürme uçağındaki 2 pilot hayatını kaybetti

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Son dakika: 8 gündür alevlerle mücadele edilen Yunanistan'da, Eğriboz Adası'nda düşen yangın söndürme uçağındaki 2 pilotun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Yunanistan'da 8 gündür devam eden alevlere müdahale eden bir yangın söndürme uçağı, Eğriboz Adası'nda düştü. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 pilotun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yunanistan'ın Rodos adasında çıkan yangınla mücadele 8 gündür devam ediyor. on binlerce turistin tahliye edildiği, binlercesinin de kurtarılmayı beklediği adada Laerma ve Eleousa bölgelerinde tehlike devam ediyor. Türk uçaklarının da yangınlara müdahalede ettiği bölgede bugün Eğriboz adasında Yunanistan'a ait bir yangın söndürme uçağı düştü.

Canadair CL-215 tipi uçağın Karisto bölgesinde yer alan Platanistos köyü yakınlarında düşmesiyle birlikte bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Düşme anı anbean kameralara yansıyan yangın söndürme uçağındaki 2 pilotun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Son Dakika: Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda düşen yangın söndürme uçağındaki 2 pilot hayatını kaybettiUçağın düştüğü andan kareler

Rodos'ta orman yangınları, adayı neredeyse ikiye bölmüş durumda. Güneyde Asklipio'dan kuzeyde Eleousa'ya kadar uzanan bölgede ormanlar küle döndü.

Son Dakika: Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda düşen yangın söndürme uçağındaki 2 pilot hayatını kaybetti

Türkiye'nin Rodos Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Rodos'taki yangına müdahale için Türk uçaklarının 15,5 saat uçuş gerçekleştirdiği ifade edilerek, "Pazartesi günü Rodos yangınına müdahale eden 2 Türk yangın söndürme uçağı toplam 15,5 saat uçuş ve 88 sorti yaparak, toplam 264 ton su atmışlardır" denildi.

Son Dakika: Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda düşen yangın söndürme uçağındaki 2 pilot hayatını kaybetti

Öte yandan, Rodos Adası'nda devam eden yangınlar nedeniyle otellerde konaklama yapan turistlerin tahliyeleri sürüyor. Gümrüklü Limanı'na gelen 400' ü aşkın turist Fethiye'deki otellere yerleştirilirken bir kısmı da Dalaman Havaalanı'na götürüldü.

Son Dakika: Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda düşen yangın söndürme uçağındaki 2 pilot hayatını kaybetti

Son Dakika: Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda düşen yangın söndürme uçağındaki 2 pilot hayatını kaybetti

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Yunanistan Dünya Güncel Haberler Son Dakika

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