Son dakika! Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi: 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp

Son dakika! Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkım yaşanan Adıyaman ve Şanlıurfa'da bu kez şiddetli yağış can kayıplarına yol açtı. Şanlıurfa'da sele kapılan 4 kişi hayatını kaybederken, Adıyaman'da bir evin bahçesindeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki kuvvetli yağışların bu akşam geç saatlere kadar etkili olacağını bildirdi.

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu bazı kişilerin sel sularına kapıldığı belirtilirken, dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması yapıyor. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

BAKAN SOYLU: DERE YATAKLARINDAN UZAK DURUN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Hem Kayseri valimiz Adıyaman'a intikal etti, Tunceli Valimiz de intikal etti. Buradaki çalışmalar arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Dere yataklarının etraflarında, her ilçenin kendisine ait bir yapısı var. Yağmurun çok yağdığı ve suların derelerden taştığı suyun etrafında bulunmamak gerekiyor. İlgili ekiplerimizin bu yerlerde uyarıları var" dedi. Bakan Soylu, sel felaketinde hayatının kaybedenler arasında 1 buçuk yaşındaki bir çocuğun da olduğunu açıkladı.

EĞİTİME BUGÜN İÇİN ARA VERİLDİ

Gece boyunca yağışların artarak devam etmesinin beklendiğini aktaran Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, eğitim ve öğretime bir gün ara verdiklerini söyledi. Ayhan, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını isteyerek, "Tabii bu yağış arttıkça da özellikle Harran bölgesindeki yerleşim yerlerinin olsun, tarımsal arazilerin de bir risk altında olduğunu da söyleyebilirim. Bu konuda DSİ'miz ve ilgili birimlerimiz teyakkuzda hazır beklemekte. Tabii bazen insan iradesini aşan bir durum olduğunu da söylemek istiyorum. Ama biz elimizden geldiği kadar tüm kurumlarımızda birlikte bu süreci. İnşallah sağlıklı bir şekilde kazasız belasız gidereceğimi söyleyebilirim. Tabii bu yağmur rahmettir. Bu rahmetin de bu tür zahmetli taraflarda olabilmekte. İnşallah zahmetli tarafın da en az sıkıntıyla hep birlikte atlatacağız. Vatandaşlarımız tedbirli olsunlar, dikkatli olsunlar, araç trafiği çok yoğun olmasın diye bugün okullarımızı da tatil ettik." ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA'DAN SONRA ADIYAMAN DA FELAKETİ YAŞIYOR

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma yol açtığı Adıyaman'da da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Adıyaman'da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur yağışından dolayı yollarda su birikintileri oluşurken, Karapınar Mahallesi akıllı kavşak yakınlarında bulunan bazı çadırları su bastı. Vatandaşlar çadırlarını basan sularını tahliye etmeye çalıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ KAYIP

Bugünse sağanak yağışın etkili olduğu Adıyaman'da bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 kişinin kayıp olduğunu belirtip "Buradaki çalışmalar valilerimiz, jandarma komutamız, bölge müdürlerimiz burada. Yollar açık, elektrik, su var. Tedbirlerimiz ve uyarılarımız devam ediyor. Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerekir. Tüm tedbirleri ilgili yerlerde arkadaşlarımızın uyarısı var" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: RABBİM BETERİNDEN KORUSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Bu sabah Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bakanlarımız, ekiplerimiz çalışmaları koordine etmektedir. Rabbim beterinden korusun" dedi.