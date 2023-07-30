Son Dakika! Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika! Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir yolcu otobüsü, 50 metre yükseklikteki Karakurt Viyadüğü'nden düştü. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor.