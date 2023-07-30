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Son Dakika! Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Son dakika! Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir yolcu otobüsü, 50 metre yükseklikteki Karakurt Viyadüğü'nden düştü. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor.

Erzurum'dan Kars istikametine giden yolcu otobüsü, Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadükten düştü. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen otobüsteki yaralıları çıkarmak için çalışma yürütüyor.

2022 YILINDA AÇILMIŞTI

Kars-Erzurum arasında yapımı tamamlanan Karakurt-Horasan Yolu'nun Taşlı Güney-2 Viyadüğü, 7 Kasım 2022'de tamamlanarak trafiğe açılmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Olay yerinden ilk görüntüler:

Son Dakika! Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son Dakika! Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son Dakika! Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son Dakika! Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son Dakika! Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Sarıkamış Kars Güncel Haberler Son Dakika

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