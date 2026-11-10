93 yaşındaki kadını dolandırmaya kalktı, kapıya gelince hayatının şokunu yaşadı

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Japonya'nın Shiga eyaletinde yaşayan 93 yaşındaki kadın, telefonuna gelen bir aramayla başlayan dolandırıcılık girişimini soğukkanlılığı sayesinde boşa çıkardı. Yaşlı kadını kolay bir hedef olarak gören şüpheliler, banka hesabıyla ilgili uydurdukları bir hikayeyle kartını ele geçirmeye çalıştı.

KENDİSİNİ POLİS OLARAK TANITTI

Olay, 21 Ekim'de yaşlı kadının kendisini polis memuru olarak tanıtan bir kişi tarafından aranmasıyla başladı. Telefondaki kişi, kadının banka hesabından bilgisi dışında para çekildiğini öne sürdü. Hesabının kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen şüpheli, banka kartını evine gelecek bir polis memuruna teslim etmesini istedi. Ancak anlatılanlardan şüphelenen kadın, kendisini arayan kişinin dolandırıcı olabileceğini fark etti.

DOLANDIRILMIŞ GİBİ DAVRANIP TUZAK KURDU

Şüphelilerin planını anlayan 93 yaşındaki kadın, telefonu kapattıktan sonra oğluyla görüştü ve durumu polise bildirdi. Dolandırıcıların kendisinden istediklerini yerine getirecekmiş gibi davranan kadın, banka kartını almaya gelecek kişinin yakalanması için polisle işbirliği yaptı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli gelmeden önce yaşlı kadının evine yerleşerek beklemeye başladı.

KAPI AÇILDIĞINDA KARŞISINDA GERÇEK POLİSLERİ BULDU

22 Ekim'de kendisini polis olarak tanıtan 47 yaşındaki şüpheli, banka kartını teslim almak için kadının evine geldi. Ancak dolandırıcılık planı beklediği gibi ilerlemedi. Evde önceden önlem alan gerçek polisler, şüpheliyi kapıda yakalayarak gözaltına aldı. Böylece yaşlı kadının banka kartını ele geçirmeye yönelik girişim başarısızlıkla sonuçlandı.

POLİSTEN 93 YAŞINDAKİ KADINA ÖVGÜ

Olayın ayrıntılarını anlatan yerel bir polis yetkilisi, yaşlı kadının sağlığının yerinde olduğunu ve kendisini son derece iyi ifade edebildiğini belirtti. Yetkili, dolandırıcılık şüphesiyle karşılaşan kişilerin ailelerine ve güvenlik güçlerine danışmasının önemine dikkat çekti.

2025’TE MİLYARLAR BUHAR OLDU

Japonya'da özellikle yaşlıları hedef alan dolandırıcılık olayları ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Ülkede 2025 yılında dolandırıcıların mağdurlardan yaklaşık 325,7 milyar yen (Yaklaşık 103 milyar 27 milyon TL) elde ettiği bildirildi.

Kaynak: Haberler.com