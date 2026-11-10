Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kocaeli İzmit'te beden dersinde fenalaşan 11 yaşındaki öğrenci toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli İzmit'te beden dersinde fenalaşan 11 yaşındaki öğrenci toprağa verildi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli İzmit'te beden eğitimi dersinde fenalaşan 11 yaşındaki 5'inci sınıf öğrencisi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen çocuk, Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde beden eğitimi dersi sırasında futbol oynayan arkadaşlarını izlerken fenalaşıp hayatını kaybeden Alper Teoman Kavaklı (11), son yolculuğuna uğurlandı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Alper'in geçmişte bilinen bir hastalığının bulunmadığı bildirildi.

Olay, dün İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi'nde bulunan 50'nci Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulun 5'inci sınıf öğrencisi Alper Teoman Kavaklı, beden eğitimi dersi sırasında futbol oynayan arkadaşlarını izlediği sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden öğretmenleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri, kalbinin durduğu belirlenen Alper'e müdahale etti. Dakikalarca kalp masajı yapılan çocuk, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Kavaklı'nın cenazesi ailesine teslim edildi. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen çocuğun geçmişte bilinen bir hastalığının bulunmadığı öğrenildi. Gözde Aslanoğlu ve Ali Fuat Kavaklı çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Alper'in 2 ablası bulunduğu belirtildi.

BAĞÇEŞME MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Alper Teoman Kavaklı için Bağçeşme Merkez Camii'nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İzmit Belediye Başkanvekili Lütfü Obuz, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, öğrenciler, öğretmenleri ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kavaklı'nın cenazesi, Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar86

Atatürk'ü anma törenine yakışmayan görüntü! Yuhaladılar

Bulgaristan'da sis faciası! 70 araç birbirine girdi

Türkiye'nin yanı başında katliam gibi kaza! 70 araç birbirine girdi
Aldatıldığını öğrenen kadın bilgisayarı parçaladı! Sonrası korkunç

Yasak aşkın acısını bilgisayardan çıkardı! Sonrası korkunç
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da D-100'de İncirli çilesi! Yan yol kapandı, 5 dakikalık yol 45 dakika sürdü

5 dakikalık yol 45 dakika sürdü! Taksici tek kelimeyle özetledi
Sergen Yalçın'ın günlerdir beklediği haber geldi: İki müjde birden

Sergen Yalçın'ın günlerdir beklediği haber geldi: İki müjde birden
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor 17

Ve bomba patladı! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor

Beşiktaş'ın yıldızı Vlahovic'e Sırbistan'da büyük tepki

Ne yaptın sen Vlahovic? Başı büyük dertte

TikTok fenomenlerine kara para aklama operasyonu! Milyarlık para trafiği tespit edildi

Şeytanın aklına gelmeyecek vurgun! 8 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı
Samsun'da 8 yaşındaki çocuğa taciz iddiası kanlı bitti! Çocuğun amcası sırtından bıçaklandı

8 yaşındaki çocuğa taciz iddiası! Amcası sırtından bıçaklandı
Netanyahu, İran'a yeni saldırı için her gün Trump'ı arıyormuş

Umduğunu bulamayınca her gün aramaya başladı! İşte nedeni