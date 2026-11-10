Türkiye'nin en işlek yolunda tipi! Ulaşım durma noktasına geldi

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Türkiye'nin önemli ulaşım güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle Cankurtaran mevkiinde yoğunlaşan yağış, bölgede kış şartlarını yeniden hissettirdi. Kar yağışının etkili olduğu güzergahta sürücüler, ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hızlarını düşürerek kontrollü şekilde ilerledi.

KARAYOLLARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kar yağışının yoğunlaştığı Cankurtaran mevkiinde Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, yol güzergahında kar yağışı ve buzlanma riskine karşı önlem aldı.

SÜRÜCÜLERE BUZLANMA UYARISI

Yetkililer, kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Takip mesafesinin korunması ve hızın yol şartlarına göre ayarlanması gerektiği belirtilirken, özellikle ağır tonajlı araç sürücülerinden tedbirli olmaları istendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı