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Tartıştığı kuryeyi yere fırlattı

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Tartıştığı kuryeyi yere fırlattı
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İstanbul’un Pendik ilçesinde bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı kuryeyi yakasından tutup yere fırlattı. KKavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Pendik ilçesinde bir otomobil sürücüsü ile motokurye arasında trafikte henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü, kavgaya tutuştuğu kuryeyi yakasından tutarak şiddetle yere fırlattı.

KAVGA ANI KAMERADA

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga daha fazla büyümeden sona erdirildi. Olay anı ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com
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