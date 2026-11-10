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COP31 için Antalya'ya gelen Danimarka Kraliçesi Mary, Türk bayraklı poz paylaştı

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COP31 için Antalya'ya gelen Danimarka Kraliçesi Mary, Türk bayraklı poz paylaştı
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COP31 için Antalya'ya gelen Danimarka Kraliçesi Mary, Perge Antik Kenti'ni gezdi ve tekne turuna katıldı. Kraliçe Mary, tekne turunda çekilen Türk bayraklı fotoğraflarını sanal medya hesabından paylaştı.

Cop31'e katılmak üzere Antalya'ya gelen Danimarka Kraliçesi Mary, Perge Antik Kenti'ni gezdi, tekne turuna katıldı. Kraliçe Mary, teknede Türk bayraklı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı ( Cop31 ) Antalya'da başladı. İlk kez Türkiye'de düzenlenen konferansa 196 ülkenin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin üst düzey temsilcileri de katılıyor. COP31'in konukları arasında Danimarka Kraliçesi Mary de yer alıyor. Avustralya'da doğup büyüyen ve o dönemde veliaht olan Frederik ile evlenen Mary, eşinin tahta geçmesiyle kraliçe unvanını aldı.

TÜRK BAYRAĞIYLA POZ VERDİ

Kraliçe Mary, Antalya'ya gelince ilk iş olarak Perge Antik Kenti'ni gezdi. Bir rehber eşliğinde kentte dolaşan Kraliçe Mary, etrafı ilgiyle izledi. Ardından tekne turuna çıkan Danimarka Kraliçesi, o anlarda çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kraliçe Mary, tekne turunda çekilen ve rüzgarda dalgalanan Türk bayrağının görüntüsünü de sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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