Elleri nasırlı üretici, Bakanlığı da etiketleyip isyan etti: Bir kesim bu kadar aşağılanmaz

Adana'da narenciye üretimi yapan bir çiftçi, market raflarında satılan limonlar ile tarladaki gerçek fiyatlar arasındaki büyük farkı gözler önüne serdi. Paketleme tesislerinde "ıskarta" olarak ayrılan küçük boyuttaki ürünlerin yüksek fiyatlarla tüketiciye sunulmasını eleştiren üretici, yaşanan duruma sert tepki gösterdi.

"1 TL'YE SATAMADIĞIMIZ ÜRÜN..."

Sosyal medyada yaptığı paylaşımla üretimde yaşanan sıkıntıları dile getiren limon üreticisi, markette kilosu 39 TL'ye satılan limonların kalitesine dikkat çekti. Üreticinin hakkının teslim edilmediğini belirten çiftçi, şu ifadeleri kullandı: "Ben bir üretici olarak utanıyorum. Bir kesim bu kadar aşağılanmaz. Bu gördüğünüz limonlar, tüccarın kesmediği 4-4,5 santimetrelik limonlar. Kesim işçilerinin kamyon doldurmak için hasat sırasında sandığa koyduğu, paketleme tesislerinde ise 'ıskarta' olarak tabir edilen ürünler. Biz limon üreticileri olarak bu boyuttaki limonları 1 TL'den bile satamazken fabrika çıkıntısı ürünler markette 39 TL'ye satılıyor."

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Tarladaki emek ile market rafındaki etiket arasındaki makasın üreticiyi mağdur ettiğini vurgulayan Adanalı çiftçi, sözlerini "Hakkımı helal etmiyorum. Üreticiyi bu hâle getirenleri Allah'a havale ediyorum" diyerek tamamladı. Üreticinin bu feryadı, tarım sektöründe girdi maliyetleri, aracı payları ve market zincirlerindeki kâr marjları üzerinden yürütülen fiyat tartışmalarını yeniden alevlendirdi.