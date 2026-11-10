Bolu Dağı'nda 4 tırın karıştığı zincirleme kaza yolu kapattı, 1 kişi yaralandı

Bolu Dağı'nda 4 tırın karıştığı zincirleme kaza yolu kapattı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı tüneller çıkışı İstanbul istikametinde 4 tırın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan kişi için jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken Abant gişelerden İstanbul istikametine yol trafiğe kapatıldı.
Bolu Dağı mevkiinde 4 tırın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.
Kaza, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı tüneller çıkışı İstanbul istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, makaslayan tır bariyerlere çarptı. Ardından 3 tır da makaslayan tıra çarparak durabildi. Kazada 1 kişi araçta sıkışırken, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Abant gişelerden İstanbul istikametine yol trafiğe kapatılırken, olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı