Son Dakika! İstanbul Haliç Köprüsü'nde otomobile silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Güncel Haberler
Son dakika! İstanbul Haliç Köprüsü'nde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken Haliç Köprüsü'nün Edirne istikametinde orta yol tamamen trafiğe kapatıldı.
Haliç Köprüsü'nde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Haliç Köprüsü E-5 orta şeridi trafiğe kapatılırken polis ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürüyor.
Olay yerinden ilk görüntüler:
Ayrıntılar geliyor...