Son Dakika! İstanbul Haliç Köprüsü'nde otomobile silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! İstanbul Haliç Köprüsü'nde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken Haliç Köprüsü'nün Edirne istikametinde orta yol tamamen trafiğe kapatıldı.