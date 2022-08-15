Son Dakika: İstanbul'da gün geceye döndü! Günlerdir uyarı yapılan yağmur, şehrin genelinde etkili oluyor

Son dakika: Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış sabahın erken saatlerinde başladı. Birçok ilçede gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken kent genelinde gün geceye döndü.

İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 17 il için sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış kentin pek çok noktasında başladı.

KENTİ ESİR ALDI

Daha çok Sarıyer, Beykoz ve Şişli ilçelerinde etkili olduğu görülen yağış nedeniyle trafiğe çıkan sürücüler güçlük çekti. Yağışların aralıklı ve yerel olarak akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

İşte gündüzün geceye döndüğü İstanbul'dan kareler: