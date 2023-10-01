Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Ankara'daki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi

Son dakika: İçişleri Bakanlığı Ankara'daki bombalı terör saldırısına ilişkin yeni bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Ankara'daki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Ankara'daki İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü binasını hedef alan bombalı terör saldırısında yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ÜYESİ ÇIKTI

Sabah saatlerinde yaşanan terör saldırısına ilişkin İçişleri Bakanlığından yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, " Ankara'daki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

TERÖRİSTLERDEN BİRİ KENDİNİ PATLATTI

Saldırı girişimi sırasında teröristlerden biri kendini patlatırken, diğer terörist ise polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Açılan ateşle 2 polis hafif biçimde yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "01.10.2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis'te 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonunda, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kimlik tespiti ve eylemi gerçekleştiren örgüte ilişkin soru üzerine, "Geniş çaplı bir soruşturma var. Hareket ettikleri yerden itibaren bütün bunlar detaylarıyla araştırılıyor. Soruşturmanın neticesinde kamuoyu bilgilendirilecektir." açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla saat 09.30 sıralarında gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulunmuş ve açılan ateş sırasında 2 emniyet görevlisi hafif yaralanmıştı.