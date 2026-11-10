Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat gerekçesi ortaya çıktı!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat gerekçesi ortaya çıktı!
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın gerekçeli kararı ortaya çıktı. Mahkeme, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun cinayeti planladığına veya azmettirdiğine ilişkin kesin delil bulunmadığını belirtti. Sanıklar arasındaki mesajlaşmaların incelendiği kararda, olay gecesine ilişkin dikkat çeken ayrıntılara yer verildi.

  • Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
  • Mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu'nun cinayete hazırlık yaptığına, saldırıya katıldığına veya azmettirdiğine dair kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.
  • Kalaycıoğlu'nun olay sonrası sanıkları veya silahı sakladığı ve cinayetten maddi ya da manevi çıkar sağladığı kanıtlanamadı.

İstanbul Ümraniye'de 19 Mart'ta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'nın cinayetine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında verdiği beraat kararının gerekçelerini açıkladı. Mahkeme, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken Kalaycıoğlu'nun cinayette sorumluluğu bulunduğunu gösteren yeterli delile ulaşılamadığını değerlendirdi.

MESAJLAŞMALAR TEK TEK İNCELENDİ

Sabah'ın aktardığı gerekçeli karara göre mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu ile Alaattin Kadayıfçıoğlu arasındaki yazışmaları mercek altına aldı. Mesajlarda, Kundakçı'nın veya beraberindeki kişilerin öldürülmesine yönelik bir plan ya da konuşma tespit edilmedi. Yazışmaların, sanıkların stüdyo önünde bekleyen kişilerle karşılaşmadan otomobili ve köpeği alarak bölgeden ayrılmayı amaçladıklarına işaret ettiği değerlendirildi.

CİNAYETİ PLANLADIĞINA DAİR DELİL BULUNAMADI

Mahkeme, Kalaycıoğlu'nun olay öncesinde cinayete yönelik hazırlık yaptığına, saldırıya katıldığına veya Kadayıfçıoğlu'nu öldürmeye azmettirdiğine ilişkin kesin delil bulunmadığını vurguladı. Kalaycıoğlu'nun olaydan sonra sanıkları ya da suçta kullanılan silahı saklamak için girişimde bulunduğu da kanıtlanamadı. Ayrıca cinayetten maddi veya manevi çıkar sağladığını gösteren bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

SİLAHIN KONUMU VE ATIŞ MESAFESİ BELİRLEYİCİ OLDU

Gerekçeli kararda Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun eylemine ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Mahkeme, silahın araca doğrultulması, atış mesafesi ve Kundakçı'nın yaralanma biçimini dikkate alarak Kadayıfçıoğlu'nun bilerek ve isteyerek ateş ettiği sonucuna ulaştı. Kadayıfçıoğlu'nun, Vahap Canbay'ın bacaklarının arasında bıçak bulunduğunu düşündüğüne ilişkin savunmasına karşılık araçta herhangi bir bıçak ele geçirilmediği kaydedildi.

AİLE BERAAT KARARINA İTİRAZ EDECEK

Kundakçı'nın ailesi ise Aleyna Kalaycıoğlu hakkında verilen beraat kararına tepki göstermişti. Baba Cemil Kundakçı, Kalaycıoğlu'nun olayın yaşanmasında rolü bulunduğunu ileri sürerek kararı istinafa taşıyacaklarını açıklamıştı. Ailenin iddialarına karşın mahkeme, Kalaycıoğlu'nun kasten öldürmeye azmettirme ve suçu bildirmeme suçlamalarından beraatine hükmetti. İlk derece mahkemesinin kararı üst yargı denetimine açık.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Haluk Bilginer'in 'Türk sineması' sözleri tartışma yarattı11

Tartışma yeniden alevlendi: Türkiye sineması diyelim mi ona?
Peynirde yeni dönem! Bakanlık tek tek yasakladı, etiketler bile değişecek

Kahvaltıların vazgeçilmezinde yeni dönem! Bakanlık tek tek yasakladı
Meryem Uzerli, Kürk Mantolu Madonna'nın Maria Puder'i olacak

Hürrem Sultan'dan sonra bir efsaneye daha hayat verecek!
Japonya'ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti16

Türk çiftin Japonya tatilinde akılalmaz olay! Altından çıkan şoke etti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzük töreninde tepsiye para yağdı! Hoca dayanamadı

İmam yüzük töreninde gördüklerine inanamadı: Hayatımda ilk defa...
Elektrikte destek sınırı 3 bin kilovatsaate indi! Eski EPDK yöneticisi hesapladı: Faturalar yüzde 96'ya kadar artacak

Sınır düştü! Bu evlerin elektrik faturası yüzde 96 artabilir
Arnold Schwarzenegger'in oğlu Joseph Baena babasının izinden gidiyor

Babası dünyaca ünlü! Oğlu da aynı yolda ilerliyor
Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm şehirlerden görüntü yağıyor18

88 yıldır dinmeyen özlem! Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor
Prens Harry'nin görevi değişti! Artık kıdemli danışman olacak

Prens de olsan patronun var! Harry'nin görevi değişti
İzmir'de korkunç kaza! Trenin çarptığı 75 yaşındaki adam öldü

Sadece karşıya geçmek istemişti
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar

Atatürk'ü anma törenine yakışmayan görüntü! Yuhaladılar