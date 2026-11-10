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Söke'de 2003'te kaybolan kadının öldürüldüğü şüphesiyle 2 şüpheli tutuklandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında 24 yaşındayken kaybolan kadının öldürülmüş olabileceği şüphesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerden M.M. ve ağabeyi T.M. tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında 24 yaşındaki Elife Doğrul'un kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.M, eşi M.M, ağabeyi T.M. ile Ö.K, M.B, U.K. ve S.G. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.M. ve ağabeyi T.M. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, Doğrul'un 23 yıl önce kaybolmasına ilişkin kızı Hülya Yıldız'ın yeniden müracaatta bulunması üzerine çalışma başlatmış, kadının öldürülmüş olabileceği şüphesiyle 6 Kasım'da 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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