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Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha! Yerine Uğur Uçar geliyor

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Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha! Yerine Uğur Uçar geliyor
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Corendon Alanyaspor, teknik direktör Joao Pereira ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Akdeniz ekibi, yeni teknik direktör olarak son olarak Çorum FK'yı çalıştıran Uğur Uçar ile prensip anlaşmasına vardı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktörlük koltuğunda hareketli saatler yaşanıyor. 

PEREIRA İLE AYRILIK KARARI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ligde istediği konumda yer alamayan Akdeniz temsilcisi, Portekizli çalıştırıcı Joao Pereira ile yollarını ayırma kararı aldı.

YERİNE UĞUR UÇAR

Ayrılık kararının ardından teknik adam arayışına hızlıca başlayan Alanyaspor yönetimi, takımı son olarak Çorum FK'yı çalıştıran Uğur Uçar’a emanet etmeye hazırlanıyor. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği belirtildi.

ALANYASPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

Süper Lig'de oynanan 11 haftada 12 puan toplayan Corendon Alanyaspor, milli ara sonrasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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