Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Suriye, Türkiye'nin de yer aldığı Mekke ittifakına katılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye, Türkiye'nin de yer aldığı Mekke ittifakına katılıyor
Güncelleme:
4 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın yer aldığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılma kararı aldı. Üye ülkelerden birine yönelik saldırının tüm üyelere yapılmış sayıldığı ittifak, Suriye'nin katılımıyla dört ülkeye genişleyecek.

  • AP'nin iki Suriyeli yetkiliye dayandırdığı habere göre Suriye, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılma kararı aldı; Şam yönetimi henüz resmi açıklama yapmadı.
  • Ağustos 2026'da Mekke'de imzalanan anlaşma, üye ülkelerden birine yönelik saldırıyı tüm taraflara yapılmış sayan kolektif savunma ilkesine dayanıyor.
  • Türkiye anlaşmanın onay sürecini 5 Kasım itibarıyla tamamladı; Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani 31 Ekim'de katılım ihtimalinin değerlendirildiğini açıklamıştı.

Orta Doğu'da güvenlik dengelerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Amerikan haber ajansı Associated Press (AP), Suriye'nin Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu ortak savunma ittifakına katılma kararı aldığını bildirdi. İki Suriyeli yetkiliye dayandırılan haberde, Şam yönetiminin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dahil olacağı ancak kararın henüz kamuoyuna açıklanmadığı aktarıldı.

ŞAM YÖNETİMİNDEN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

AP'ye konuşan bölgesel bir yetkili, Suriye'nin ittifaka katılımına ilişkin müzakerelerin devam ettiğini belirtti. Şam yönetimi henüz resmi bir duyuru yapmazken, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin 31 Ekim'de anlaşmaya katılma ihtimalini değerlendirdiklerini açıkladığı hatırlatıldı.

BİR ÜLKEYE SALDIRI TÜM ÜYELERE YAPILMIŞ SAYILACAK

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Ağustos 2026'da Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşması, üye ülkelerin güvenliğini birlikte korumayı amaçlıyor. NATO'nun kolektif savunma ilkesine benzetilen anlaşma kapsamında, üye ülkelerden birine yönelik saldırı tüm taraflara yapılmış kabul ediliyor.

Türkiye'nin 5 Kasım itibarıyla onay sürecini tamamladığı anlaşmaya Suriye'nin de katılmasıyla bölgesel savunma iş birliğinin kapsamı genişleyecek.

ORTA DOĞU'DA YENİ SAVUNMA DENKLEMİ

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetimindeki Suriye, Türkiye ve Suudi Arabistan başta olmak üzere bölge ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerini güçlendirmeye yönelik adımlar atıyor. Şam yönetimi, ülkenin yeniden yapılanma sürecinde bölgesel ortaklıklarını genişletmeyi hedefliyor.

Türkiye ve Suudi Arabistan, Suriye'nin uluslararası sisteme yeniden entegre edilmesi ve ülkenin yeniden imarı konusunda önemli destekçiler arasında bulunuyor. Suriye'nin savunma ittifakına katılmasıyla dört ülke arasındaki askeri ve diplomatik iş birliğinin daha kapsamlı bir yapıya kavuşması bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok

Trafikte gören şaştı kaldı! Devasa aracın sahibi bakın kim çıktı
İran’da kapalı kapılar ardında farklı bir yaşam: Kadınlar spor salonlarında böyle antrenman yapıyor21

Görüntü Amerika'dan değil! Hiç beklemediğiniz bir ülkeden

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz
Haberler.com
2000

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAhmet Özcan:

Allah'ım habere bak Amerika 4 köşe oluyor ittifak genişliyor diye..neden acaba?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY:

KÖRLER SAĞIRLAR BİRBİRİNİ AĞIRLAR HAHAHAHA......

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlperen Kaya:

Netanyahu varken neden katılmadı ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAllah AKP:

Pkk ve tek vs oyun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gabar'da dev petrol keşfi müjdesi! 135 milyon varil

Erdoğan müjdeyi verdi! İki yerde daha keşfedildi, üretim başladı
Oyuncu Murat Divitçioğlu İstanbul'u terk etti! Yeni sektöre adım attı

İstanbul'u terk eden oyuncu bu işe girdi! Görenler inanamıyor
Kredi başvurularında yeni dönem! Artık e-Devlet'ten görülebilecek

Banka kredilerinde yeni dönem! Artık oradan da görülebilecek
Gabriel Sara, Arda Güler'in arkasında ikinci sırada

İki yıldız isim birbiriyle yarışıyor!
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 1732

İzmir'de bilanço gittikçe ağırlaşıyor! Can kaybı yine arttı
Liverpool'lu Mac Allister'dan Fenerbahçe maçı için çarpıcı itiraf

Liverpool'un yıldızından Fenerbahçe maçı için çarpıcı itiraf
Batman'da korkunç kaza! Otomobil çarpışmanın şiddetiyle ikiye bölündü

4 araca çarptı! Bu arabadan sağ çıktı

Bade İşçil'den aşk açıklaması: Erkekler beni etkilemiyor

Ünlü oyuncudan aşk itirafı geldi