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Son Dakika: Hatay'da kontrolden çıkan kamyon, asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 32 yaralı

Son Dakika: Hatay'da kontrolden çıkan kamyon, asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 32 yaralı

Güncel Haberler

Son dakika: Hatay'da freni patlayan kamyon asker uğurlama eğlencesinin yapıldığı alana daldı. İlk belirlemelere olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Hatay'da kahreden bir kaza yaşandı. Antakya ile Kırıkhan ilçeleri arasındaki Topboğazı mevkiinde meydana gelen kazada İskenderun tarafından Antakya istikametine giden bir hafriyat kamyonunun freni patladı.

Son Dakika: Hatay'da kontrolden çıkan kamyon, asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 32 yaralı

ASKER UĞURLAYAN KALABALIĞA DALDI

Önündeki tıra çarparak yoldan çıkan kamyon önüne kattığı araçları sürükleyerek yolun karşısına geçti, asker uğurlama eğlencesinin ortasına daldı. Kamyonun sürüklediği araçlar alev topuna döndü.

Son Dakika: Hatay'da kontrolden çıkan kamyon, asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 32 yaralı

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

12 aracın hasar gördüğü olayda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı belirtildi. İtfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor.

Olay yerinden ilk fotoğraflar:

Son Dakika: Hatay'da kontrolden çıkan kamyon, asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 32 yaralı

Son Dakika: Hatay'da kontrolden çıkan kamyon, asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 32 yaralı

Son Dakika: Hatay'da kontrolden çıkan kamyon, asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 32 yaralı

Son Dakika: Hatay'da kontrolden çıkan kamyon, asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 32 yaralı

Son Dakika: Hatay'da kontrolden çıkan kamyon, asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 32 yaralı

Son Dakika: Hatay'da kontrolden çıkan kamyon, asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 32 yaralı

Son Dakika: Hatay'da kontrolden çıkan kamyon, asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 32 yaralı

Son Dakika: Hatay'da kontrolden çıkan kamyon, asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 32 yaralı

Son Dakika: Hatay'da kontrolden çıkan kamyon, asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 32 yaralı

Son Dakika: Hatay'da kontrolden çıkan kamyon, asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 32 yaralı

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Asker Eğlencesi Antakya Güncel Haberler Son Dakika

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