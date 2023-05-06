Son Dakika: Hatay'da kontrolden çıkan kamyon, asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 32 yaralı

Hatay'da kahreden bir kaza yaşandı. Antakya ile Kırıkhan ilçeleri arasındaki Topboğazı mevkiinde meydana gelen kazada İskenderun tarafından Antakya istikametine giden bir hafriyat kamyonunun freni patladı.

ASKER UĞURLAYAN KALABALIĞA DALDI

Önündeki tıra çarparak yoldan çıkan kamyon önüne kattığı araçları sürükleyerek yolun karşısına geçti, asker uğurlama eğlencesinin ortasına daldı. Kamyonun sürüklediği araçlar alev topuna döndü.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

12 aracın hasar gördüğü olayda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı belirtildi. İtfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor.

Olay yerinden ilk fotoğraflar:

Ayrıntılar geliyor...