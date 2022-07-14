Son dakika: Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili bir zanlı yakalandı Son dakika haberleri... Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförünün, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförünün, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca cinayetlerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) İstanbul'da yakalanan şüpheli, Çanakkale'ye getirildi. Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cenazeleri ise Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinden alınıp Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cenazelerin, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi. Hastaneye gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, öldürülen Arıkan ve Eker'in yakınlarına taziyelerini iletti. Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Arıkan'a ait küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliğinin çalışanları dün iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cesetlerini bulmuştu. Arıkan ve Eker'in bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenmişti. AA / Burak Akay - Güncel Cumhuriyet Çanakkale Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika: Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili bir zanlı yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.