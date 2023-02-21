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Son Dakika: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 310'a yükseldi

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Son dakika: Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artıyor. AFAD, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 42 bin 310'a yükseldiğini belirterek, "Bölgeden 448 bin 18 vatandaşımız tahliye edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara neden oldu. Depremlerde binlerce bina yıkılırken, çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Depremlerle ilgili son durumu aktaran AFAD, yaşamını yitirenlerin sayısının 42 bin 310'a yükseldiğini belirtti. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bölgeden 448 bin 18 vatandaşımız tahliye edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Kahramanmaraş Deprem Güncel Haberler Son Dakika

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