Son Dakika! Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 43'e yükseldi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen iller arasında bulunan Diyarbakır'ı ziyaret etti. Erdoğan, "Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 43'e yükseldi." ifadelerini kullandı. Yaralı sayısı ise 80 bin 97 oldu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 ili etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gitti.

CAN KAYBI 21 BİNİ GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da şunları söyledi: "1999 depreminden 3 kat daha büyük ve 3 kat daha yıkıcı bir deprem. Arazilerde oluşan yarıklar karayollarını ve demiryollarını büken kaymalar depremin şiddetinin işaretidir. İkinci deprem gündüz yaşanması nedeniyle nispeten daha az can kaybına yol açtı. Yıkılan binaların yanı sıra yüz binlerce bina oturulamaz hale gelmiştir. Deprem bölgesinde can kaybı 21 bin 43'e ulaşmıştır. 80 bin 97 insanımız yaralanmıştır."

"1 YIL İÇİNDE İNŞA VE İHYA ÇALIŞMALARINI HALLEDECEĞİZ"

Erdoğan, "Çalışmaların sonlandığı yerlerdeki ekipleri yıkımın ağır olduğu yerlere aktarıyoruz. Aksaklıkları tespit edip, gereken talimatları verdik. Buradaki çalışmaları bitirerek enkaz altında hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız. Ardından hızla enkaz kaldırma ve inşa faaliyetlerine başlayacağız. Yüz binlerce konutu altyapısı ve üstyapısıyla inşa edecek, şehirlerimizi yeni baştan kuracak planlamaları yapıyoruz. Van, Elazığ, Malatya ve İzmir'deki depremlerde, sel felaketlerinde, yangınlarda tüm felaketlerde nasıl insanımızın yanında olduysak buralardaki yaraları da halledeceğiz. 1 yıl süre bekliyorum, 1 yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz. 160 bin personel 10 ilimizde bilfiil çalışıyor. Kurumlarımız ve hayırseverlerimiz depremzedeler ile yardım ekiplerine sıcak yemek sağlıyor. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız güvenliğin yanında yardımların dağıtılması için çalışıyor." dedi.

"EDEPSİZCE SALDIRININ PEŞİNDELER"

Sosyal medyadaki paylaşımlara da tepki gösteren Cumhurbaşkanı, "Maalesef bazı odaklar; siyasi parti, STK'lar, ahlaksızca, edepsizce hala bunlar saldırının peşinde. An birlik olma anıdır. Bugüne kadar birçok deprem, sel, yangın felaketlerini hâletiysek bugün de bunları halletme iradesine bu iktidar sahiptir. TSK'mız, gemiler, uçaklar, İHA'lar, iş makinesi faaliyet yürütüyor. Tüm kamu kurumlarımızdan binlerce personel hizmet ediyor. Reklam, çıkar, gündem peşinde olmayan gizli kahramanların hakkını ödeyemeyeceğimizi çok iyi biliyoruz. Tüm dost ve kardeş ülkelere şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

CELPLER ERTELENDİ

Öte yandan Erdoğan, mart ve nisan celplerinin mayısa ertelendiğini duyurarak, "Deprem bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki hükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri de mayısa ertelenmiştir. Yani 13 binin üzerindeki yükümlü askerlerimizin mart ve nisan celpleri mayıs ayına ertelenmek suretiyle burada böyle bir ertelemeyi, ara vermeyi gerçekleştirmiş olduk." dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE OHAL İLAN EDİLDİ

Toplamda 10 ilde etkili olan depremler nedeniyle Olağanüstü Hal Kararı Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Meclis'te yapılan oylama ile 3 ay süreyle bölgede OHAL ilan edilmesi kabul edildi. İlk olarak 10 ille ilgili Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu kurulacak.

OHAL İLE 10 İLDE NELER DEĞİŞECEK?

Afet bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek veya esaslı tamir olacak yapıların tabi olacağı teknik şartlar hazırlanacak ve bir yönetmelikle tespit edilebilecekler.

Her türlü taşıt ve iş makinası ücreti sonradan ödenmek şartıyla kullanılabilecek.

Vali ve kaymakamlar hiçbir kayda tabi olmaksızın acil satın alma ve kiralama yapabilecek.

Devlete ait taşınmazlar yetmezse tüzel kişilere ait bina ve araziler geçici süreyle kullanılabilecek.

Afet bölgelerinde ordu, jandarma, vali ve kaymakamlar tarafından istenilenler yerine getirilecek.

Afet bölgesi ilan edilen yerlerde haber ve ulaştırma cihazları ücretsiz olacak.

ve ulaştırma cihazları ücretsiz olacak. Hastanelere sevk için hava ve deniz araçlarına el konulabilecek.

Hasara uğrayan yerlerin imarı, başka yerlere nakli zorunluluğu hallerinde de kamulaştırma, konut yardımı da bu kapsamda olacak.

DEPREMZEDELERE 10 BİN LİRALIK DESTEK VERİLECEK

Deprem bölgesinde hasar tespitiyle birlikte her aileye 10 bin lira yardım yapılacak. Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlar için tahsis edildi. Sağlıkta, bölgeye 1.000'e yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakta görevli, toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılırken, TSK'ya ait gemi, uçak ve helikopterler teçhizat ve personel nakli çalışmalarında yer alıyor.

DEPREM BÖLGESİNDE BULUNAN OKULLARDA DEVAM ŞARTI KALDIRILDI

Depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim görmekte olan öğrenciler istediği illerdeki okullara nakillerini yaptırabilecek. Ayrıca deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönem devam şartı aranmayacak.

TÜM TÜRKİYE'DE EĞİTİME 20 ŞUBAT'A KADAR ARA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim öğretime verilen aranın uzatıldığını belirtti. Özer, "Tüm Türkiye'deki gönüllü öğretmenlerimiz burada. Binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." dedi.