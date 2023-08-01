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Son Dakika: Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrika yangını! Alevler çevredeki 3 fabrikaya daha sıçradı, dumandan etkilenenler var

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Son dakika: Bursa'da İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki 3 fabrikaya daha sıçradı. Dumandan etkilenenlerin olduğu ve bölgeye 3 helikopterin gönderildiği öğrenildi.

Bursa'da İnegöl Mobilya Sanayi Bölgesi'nde iplik üretimi yapan bir fabrikada saat 16.30 sıralarında yangın başladı. Yangın cam, mobilya ve metal fabrikalarına da sıçradı, alevler kısa sürede büyüdü.

Olay yerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama ihtimaline karşı AFAD ekibi de geldi. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, 4 fabrikadaki alevler havadan dron ile görüntülendi.

Ayrıntılar geliyor...

İşte yangından ilk görüntüler:

Son Dakika: Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrika yangını! Alevler çevredeki 3 fabrikaya daha sıçradı, dumandan etkilenenler var

Son Dakika: Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrika yangını! Alevler çevredeki 3 fabrikaya daha sıçradı, dumandan etkilenenler var

Son Dakika: Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrika yangını! Alevler çevredeki 3 fabrikaya daha sıçradı, dumandan etkilenenler var

Son Dakika: Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrika yangını! Alevler çevredeki 3 fabrikaya daha sıçradı, dumandan etkilenenler var

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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