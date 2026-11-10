Kongo'da cepheden kaçan 66 askere idam cezası

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda yıllardır devam eden silahlı çatışmalar, ordu içinde de ağır yaptırımları beraberinde getirdi. Kuzey Kivu eyaletine bağlı Walikale bölgesinde askeri mahkeme karşısına çıkarılan 71 askerden 66'sına idam cezası verildi. Dört asker beraat ederken bir asker 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CEPHEDEN KAÇTIKLARI İÇİN İDAMA MAHKUM EDİLDİLER

Yerel basında yer alan bilgilere göre askerler, 20 Ekim'de Walikale'de gözaltına alındı. M23 örgütünün de içerisinde bulunduğu Ulusun Yeniden Kuruluşu Cephesi (FRN) koalisyonuyla yaşanan çatışmalar sırasında mevzilerini terk ederek kaçmakla suçlanan askerler, korkaklık, isyan ve emirlere itaatsizlik suçlarından yargılandı. Ordu yönetimi, davanın silahlı gruplarla mücadele eden birliklerde disiplini güçlendirmeyi amaçladığını açıkladı.

BİR AYDA İKİNCİ TOPLU İDAM KARARI

Ülkede benzer suçlamalarla verilen ağır cezalar dikkat çekiyor. Geçen ay da isyancılarla çatışmalar sırasında cepheden çekildikleri gerekçesiyle 27 asker idama mahkum edilmişti. Fransız yayın kuruluşu RFI'nin derlediği verilere göre 2025 yılının başından bu yana en az 507 asker çeşitli suçlardan mahkum edildi. Bunlardan 381'i hakkında idam cezası verildi.

20 YILLIK İDAM YASAĞI KALDIRILMIŞTI

Demokratik Kongo Cumhuriyeti yönetimi, Mart 2024'te idam cezalarının infazına yönelik 20 yıllık moratoryumu kaldırmıştı. Hükümet, kararın ordu içerisindeki hainlerin temizlenmesi amacıyla alındığını açıklamış; silahlı gruplara katılma, ayaklanma, vatana ihanet ve savaş suçları için de ölüm cezasının uygulanabileceğini duyurmuştu. İnsan hakları örgütlerinin sert eleştirilerine rağmen karar yürürlükte kalırken moratoryumun kaldırılmasından bu yana resmi olarak infaz gerçekleştirildiği bildirilmedi.

ESKİ CUMHURBAŞKANINA DA İDAM CEZASI VERİLMİŞTİ

Ekim 2025'te eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila da savaş suçları ve vatana ihanet dahil çeşitli suçlamalarla gıyabında idama mahkum edilmişti. Suçlamaları reddeden Kabila, kendisini savunmak üzere mahkemeye çıkmamıştı. Kabila'nın daha sonra FRN koalisyonunun lideri olarak adlandırıldığı belirtildi.

ORDUDAN DİSİPLİN, ASKERLERDEN DONANIM ŞİKAYETİ

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ordusu, uzun süredir disiplinsizlik ve organizasyon eksikliği nedeniyle eleştiriliyor. Askerler ise düşük maaşlardan ve yetersiz askeri ekipmandan şikayet ediyor. Ülkenin doğusunda hükümet güçleri ile M23'ün de aralarında bulunduğu silahlı gruplar arasındaki çatışmalar sürerken Kinşasa yönetimi, komşu Ruanda'yı isyancılara destek vermekle suçluyor. Ruanda yönetimi ve M23 ise bu suçlamaları reddediyor.