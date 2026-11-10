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Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi

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Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi Haber Videosunu İzle
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
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Adana'da 10 Kasım anmaları sırasında, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunan vatandaşlar, yürümeye devam eden bir kişiye tepki gösterdi. Baraj Yolu'nda başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken yaşananlar kameraya yansıdı.

Türkiye'nin dört bir yanında Atatürk'ün anıldığı 10 Kasım sabahında Adana'dan kavga görüntüleri geldi. 

Baraj Yolu'nda saatler 09.05'i gösterdiğinde vatandaşlar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşuna geçti. Bu sırada yürümeyi sürdürdüğü belirtilen bir kişi ile çevredeki vatandaşlar arasında gerginlik çıktı.

SAYGI DURUŞU SIRASINDA ORTALIK KARIŞTI

Çevredekilerin tepki gösterdiği kişiyle başlayan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Atatürk'ü anmak için vatandaşların saygı duruşunda bulunduğu sırada yaşanan gerginlik kameraya yansıdı.

★ Okurların en beğendiği yorum
doğrucu davut:işte bunun adı zorbalık. tam yy dır yaptıkları gibi kendileri gibi düşünmeyen hiç kimsyeye hayat hakkı tanımayan, öz yurdunda millete köle muamelesi yapan…
Tüm yorumlar (10)
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:★ Okurların en beğendiği

işte bunun adı zorbalık. tam yy dır yaptıkları gibi kendileri gibi düşünmeyen hiç kimsyeye hayat hakkı tanımayan, öz yurdunda millete köle muamelesi yapan ideolijinin adıdır kemalizm. nihal atsızın dediği gibi kökleri dışarıda bir ucuebedir.

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Haber Yorumlarımevlut cetin:

Kendilerinin değerlerine saygı isteyen bu zihniyet yıllarca ve halen başörtüsüne tahammül etmedi. Başbakan idam eden bu zihniyet bugün sahte diplomalıya saygı istiyor.

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Haber YorumlarıSessiz ciglik:

Sagcisi bir dert solcusu ayri bi dert. Dindari bi dert sekuleri ayri bi dert. Cahili bi dert okumusu ayri bi dert! Ne musluman olabiliyor ne gayrimuslim. Ne sevebiliyorsun nede nefret edebiliyorsun. Cevabi olmayan soru cozulemeyen bir bulmaca. Turkiyenin ozeti bu bence!!!

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Haber Yorumlarısenar:

Millete zorla saygı duruşu mu yaptıracak, durmak isteyen dursun yürüyen yürüsün, saygısız bir hareket değilki bu. iyice kafayı yedik toplum olarak.

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Haber Yorumlarıhasan basri aksu:

oh diyen insan şiddeti övüyor ne yapmış bu adam bilmiyor bile belki adamın 10 kasımdan haberi bile yok olamazmı sanki cami duverıne işemiş ne yapmış anlamadım yahu 21 yüzyıldayız hala yaptıklarımıza bak

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Haber Yorumları9382EO M.:

kimse kimseyi sevmek zorunda değildir

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