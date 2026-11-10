Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi

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Türkiye'nin dört bir yanında Atatürk'ün anıldığı 10 Kasım sabahında Adana'dan kavga görüntüleri geldi.

Baraj Yolu'nda saatler 09.05'i gösterdiğinde vatandaşlar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşuna geçti. Bu sırada yürümeyi sürdürdüğü belirtilen bir kişi ile çevredeki vatandaşlar arasında gerginlik çıktı.

SAYGI DURUŞU SIRASINDA ORTALIK KARIŞTI

Çevredekilerin tepki gösterdiği kişiyle başlayan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Atatürk'ü anmak için vatandaşların saygı duruşunda bulunduğu sırada yaşanan gerginlik kameraya yansıdı.

★ Okurların en beğendiği yorum doğrucu davut: işte bunun adı zorbalık. tam yy dır yaptıkları gibi kendileri gibi düşünmeyen hiç kimsyeye hayat hakkı tanımayan, öz yurdunda millete köle muamelesi yapan… Tüm yorumlar (10)

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Kaynak: Haberler.com