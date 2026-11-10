Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi

Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da 10 Kasım anmaları sırasında, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunan vatandaşlar, yürümeye devam eden bir kişiye tepki gösterdi. Baraj Yolu'nda başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken yaşananlar kameraya yansıdı.
Türkiye'nin dört bir yanında Atatürk'ün anıldığı 10 Kasım sabahında Adana'dan kavga görüntüleri geldi.
Baraj Yolu'nda saatler 09.05'i gösterdiğinde vatandaşlar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşuna geçti. Bu sırada yürümeyi sürdürdüğü belirtilen bir kişi ile çevredeki vatandaşlar arasında gerginlik çıktı.
SAYGI DURUŞU SIRASINDA ORTALIK KARIŞTI
Çevredekilerin tepki gösterdiği kişiyle başlayan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Atatürk'ü anmak için vatandaşların saygı duruşunda bulunduğu sırada yaşanan gerginlik kameraya yansıdı.