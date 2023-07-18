Son Dakika: 3 gündür devam eden Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika: Çanakkale'nin Kızılkeçili Köyü yakınlarında 3 gün önce başlayan orman yangınından güzel haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Ormanlarımız için teyakkuzdayız. Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım ,yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım." dedi. Yangından geriye kahreden görüntüler kaldı.

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü'nde, 16 Temmuz tarihinde saat 16.30 sıralarında çıkan yangından günler sonra güzel haber geldi. Yangın havadan ve karadan aralıksız müdahalenin ardından sonunda kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Twitter hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, " Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımız için teyakkuzdayız. Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım, yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım." ifadelerini kullandı.

ŞİDDETLİ RÜZGAR OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kızılkeçili'de yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekibin yanı sıra, çevrede oturan köylüler de kendi su tankerleriyle destek verdi. Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle yangın uzun süre kontrol altına alınamadı.

KÖYLER TAHLİYE EDİLDİ

Dün Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada tedbir amaçlı Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak köylerinin tahliyesine karar verildiği duyuruldu. Bugün ise günün ilk ışıklarıyla birlikte havdan etkin müdahale yeniden başladı. Alevlere, toplam 21 hava unsuru, 60'ın üzerinde arazöz, 500'den fazla personel müdahale ediyor.

SON HALİ İÇLER ACISI

Günlerce süren orman yangını geniş bir alana zarar verdi. Bölgeden gelen dron görüntüleri durumun vahametini gözler önüne serdi.