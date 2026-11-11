Fotoğraftan gelin seçen 42 damada düğün günü büyük şok

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki Dewas kentine farklı şehirlerden gelen onlarca erkek, hayatlarının en önemli günlerinden birini yaşamayı beklerken büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Bazıları geleneksel damatlıklarını giyip yanlarına ailelerini ve akrabalarını alırken bazıları da kendilerine söylenen düğün hazırlıklarının tamamlanmasını bekledi.

FOTOĞRAFLARDAN GELİN SEÇTİLER

The Indian Express'in haberine göre dolandırıcılar, evlenmek isteyen erkeklere Indore kentindeki bir yetimhanede kalan kadınlarla toplu nikah töreni düzenleneceğini söyledi. Evlilik vaadine inanan erkeklere, cep telefonları üzerinden evlenecekleri öne sürülen kadınların fotoğrafları gönderildi. Bazı aileler bu fotoğraflara bakarak gelin seçerken organizatörler düğünün Dewas kentinde yapılacağını bildirdi. Damat adaylarından organizasyon için 10 bin ila 25 bin rupi arasında değişen ücretler toplandı. Ailelere düğün töreninin, kıyafetlerin ve diğer hazırlıkların organizatörler tarafından karşılanacağı söylendi.

SAATLERCE BEKLEDİLER, TEK BİR GELİN BİLE GELMEDİ

Ancak düğün için Dewas kentindeki Radhaganj bölgesinde bulunan alana gelen 42 damat ve yakınları, kendilerini bekleyen manzara karşısında şaşkına döndü. Ortada ne gelinler ne de kendilerine vaat edilen düğün hazırlıkları vardı. Ailelerin sorularını yanıtlayan organizatörler, gelinlerin Indore kentinden yola çıktığını ve kısa süre içinde geleceklerini söyledi. Ancak saatler geçmesine rağmen hiçbir gelin ortaya çıkmadı. Sabah saatlerinden geceye kadar bekleyen damatlar, organizatörlere ulaşmakta da güçlük çekmeye başladı.

GELİNLERİN FOTOĞRAFLARI İNTERNETTEN ÇALINMIŞ

Durumdan şüphelenen ailelerin şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Yapılan ilk incelemelerde, damat adaylarına gösterilen kadın fotoğraflarının internetten ve çeşitli paylaşım platformlarından alındığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, fotoğraflardaki kadınları yetimhanede kalan ve evlenmek isteyen kişiler olarak tanıttığı belirlendi. Dolandırıcıların bu yöntemle onlarca aileden toplam 1 milyon rupiyi aşan para topladığı değerlendirildi.

"BÜTÜN HAZIRLIKLARIN YAPILACAĞINI SÖYLEDİLER"

Mağdurlardan Ashok, organizatörlerin kendilerine düğün kıyafetlerini getirmemelerini söylediğini anlattı. Düğünle ilgili bütün hazırlıkların alanda yapılacağının belirtildiğini söyleyen Ashok, geleneksel evlilik törenlerinde uygulanan kına ve zerdeçal ritüellerini bile önceden gerçekleştirmemelerinin istendiğini ifade etti. Bhopal kentinden ailesiyle gelen Om Prakash ise kendilerine gönderilen fotoğraflardan gelin seçtiklerini söyledi. Bir başka damadın kız kardeşi Rajkumari de organizatörlerin sürekli gelinlerin yolda olduğunu söylediğini ancak gece yarısına kadar kimsenin gelmediğini anlattı. Bazı ailelerin düğüne katılmak için araç kiraladığını, yakınlarını davet ettiğini ve ciddi masraflar yaptığını belirtti.

KARI KOCA GÖZALTINA ALINDI

Şikayetlerin ardından harekete geçen polis, organizasyonu düzenlediği öne sürülen Mukesh Bairagi ve eşi Sunita Bairagi'yi yakaladı. Olayla bağlantılı dört kişi hakkında işlem başlatılırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, dolandırıcılıkta adı kullanılan yetimhaneyle ilgili iddiaları da araştırmaya aldı. Olayın ardından 42 damat ve aileleri, evlilik hazırlıkları için harcadıkları paranın yanı sıra yaşadıkları mağduriyetle de karşı karşıya kaldı.

Kaynak: Haberler.com