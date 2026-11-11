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İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Ürdün sınırında hazırlığı güçlendirme talimatı verdi

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İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Ürdün sınırında hazırlığı güçlendirme talimatı verdi
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İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Ürdün sınırındaki askeri karakolları ve inşası süren bariyerleri denetleyerek ordunun hazırlık seviyesinin artırılması talimatını verdi. İsrail ordusunun "hızlı değişimlere ve beklenmedik gelişmelere" karşı sürekli hazır olması gerektiğini söyleyen Zamir, söz konusu gelişmelerin ne olduğuna ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun "hızlı değişimler ve beklenmedik gelişmelere" karşı sürekli hazır durumda olması gerektiğini belirtti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Zamir beraberindeki üst düzey komutanlarla birlikte İsrail'in doğu sınırını ziyaret ederek, Ürdün sınırı boyunca uzanan askeri karakolları ve inşası devam eden bariyerleri inceledi.

Zamir'in, ziyareti sırasında İsrailli komutanlarla bölgedeki askeri gelişmelere ilişkin durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.

ASKERİ HAZIRLIĞI GÜÇLENDİRME TALİMATI

Bölgede askeri hazırlığın güçlendirilmesi yönünde talimat verdiğini belirten Zamir, İsrail ordusunun yerleşimlerin ötesinde ve sınırlarda konuşlanmasını artırdığını kaydetti.

Zamir, İsrail'in bir kısmını işgal ettiği Ürdün Vadisi'nin güvenlik için önemli olduğunu dile getirerek İsrail ordusunun "hızlı değişimlere ve beklenmedik gelişmelere" karşı sürekli hazır durumda olması gerektiğini savundu.

İsrail Genelkurmay Başkanı, "hızlı ve beklenmedik gelişmelere" ilişkin detay vermedi.

Kaynak: AA
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