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Atatürk Havalimanı'ndaki tatbikatta yükselen alevler vatandaşlara 112'yi arattı

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Atatürk Havalimanı'nda akşam saatlerinde düzenlenen yangın tatbikatında yakıt kaynaklı yangın çıkarıldı ve yükselen alevler paniğe neden oldu. Alevleri gören vatandaşlar 112'yi arayınca bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; olayın tatbikat olduğu öğrenildi.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen yangın tatbikatında yükselen alevler ve yoğun duman paniğe neden oldu.

Atatürk Havalimanı'nda akşam saatlerinde yangın tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği yakıt kaynaklı çıkan yangının ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tatbikattaki yangında yükselen alevler uzaktan da görüldü.

Alevleri gören vatandaşlar paniğe kapılarak 112 Acil Servisi aradı. Karanlığı aydınlatan alevlerin tatbikat amaçlı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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