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Fatih'te minibüsün arka camını taşla kıran kişi güvenlik kamerasında görüntülendi

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Fatih Aksaray Mahallesi Bekarbey Sokak'ta park halindeki bir minibüsün arka camı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından taşla kırıldı. Şüpheli olay yerinden kaçarken camın kırılma anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Fatih'te bir kişinin park halindeki minibüsün arka camını taşla kırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aksaray Mahallesi Bekarbey Sokak'ta park halinde bulunan minibüsün arkasına yaklaşan kimliği belirsiz kişi, elindeki taşı fırlatarak aracın arka camını kırdı.

Şüpheli, kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Minibüsün camının kırılması çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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