Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yıllardır Emre Altuğ olarak tanıyoruz! İlk adı bakın neymiş

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yıllardır Emre Altuğ olarak tanıyoruz! İlk adı bakın neymiş
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şarkıcılık ve oyunculuk kariyeriyle yıllardır ekranlarda olan Emre Altuğ'un pek bilinmeyen bir özelliği ortaya çıktı. Ünlü sanatçının tam adının Niyazi Emre Altuğ olduğu öğrenildi. Altuğ'un yıllardır ilk adını kullanmaması dikkat çekti.

  • Emre Altuğ olarak tanınan sanatçının tam adı Niyazi Emre Altuğ'dur.
  • 1999'da İbret-i Alem albümüyle müziğe başlayan Altuğ, kariyeri boyunca ilk adı Niyazi'yi kullanmadı.
  • Altuğ, 30 Haziran 2026'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda ilk solo konserini verdi.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Emre Altuğ, bu kez şarkıları ya da oyunculuğuyla değil, gerçek adıyla dikkat çekti. Yıllardır sahnelerde ve televizyon ekranlarında Emre Altuğ olarak tanınan sanatçının tam adının Niyazi Emre Altuğ olduğu belirtildi.

İLK ADINI YILLARDIR KULLANMIYOR

1999 yılında çıkardığı İbret-i Alem albümüyle müzik dünyasına adım atan Emre Altuğ'un, sanat hayatı boyunca ilk adı olan Niyazi'yi kullanmadığı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının albüm kapaklarında, konser afişlerinde ve televizyon projelerinde yalnızca Emre Altuğ ismine yer verdiği öğrenildi.

HEM MÜZİKTE HEM OYUNCULUKTA BAŞARIYI YAKALADI

Müzik kariyerinde Sıcak, Dudak Dudağa ve Kişiye Özel gibi albümlere imza atan Altuğ, oyunculuk alanında da önemli projelerde yer aldı. Tatlı Hayat, Sihirli Annem ve Elde Var Hayat gibi yapımlarda rol alan sanatçı, son olarak Yalı Çapkını dizisindeki Orhan Korhan karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

56 yaşındaki sanatçı, 30 Haziran 2026'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda ilk solo konserini verdi. Müzik dünyasında 27 yılı geride bırakan Altuğ'un uzun yıllardır kullanmadığı ilk adı da böylece yeniden merak konusu oldu.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Cenk Eren'in 17 yıldır yaşadığı ev ortaya çıktı! Manzarası büyüledi

Ünlü şarkıcının manzarası mest etti! Evini gören dönüp bir daha baktı
Gökhan Töre'nin şampiyonluk madalyaları satışta! Sessizliğini bozdu

Zor duruma düştüğü iddia edilen ünlü futbolcudan açıklama geldi
Galatasaray'da Osimhen krizi! Başkan yardımcısı sözlerini düzeltmek zorunda kaldı

Galatasaray'da Osimhen krizi! Başkan yardımcısı geri adım attı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde imza! Anı panosuna adını yazdı

Antalya'daki dev zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel imza
Rize'de kamyonet dereye yuvarlandı: 3 ölü

Katliam gibi kaza: Kamyonettekilerin hepsi öldü
Atatürk Havalimanı'ndaki tatbikatta yükselen alevler vatandaşlara 112'yi arattı

Görüntü Atatürk Havalimanı'ndan! Gören 112'yi arattı
Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi

Emine Erdoğan liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi
İran ABD'yi adres vererek tehdit etti: Avrupa'daki üsleri vurabiliriz25

Trump'ı açık açık adres verip tehdit ettiler: Vururuz
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Antalya’dan alkışlarla uğurlandı

Antalya'ya damga vuran lider! Böyle uğurlandı
Eski eşini bıçakla ağır yaraladı

İşyerinde korkunç saldırı! Talihsiz kadının durumu ağır