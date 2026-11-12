Yıllardır Emre Altuğ olarak tanıyoruz! İlk adı bakın neymiş

Yıllardır Emre Altuğ olarak tanıyoruz! İlk adı bakın neymişGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şarkıcılık ve oyunculuk kariyeriyle yıllardır ekranlarda olan Emre Altuğ'un pek bilinmeyen bir özelliği ortaya çıktı. Ünlü sanatçının tam adının Niyazi Emre Altuğ olduğu öğrenildi. Altuğ'un yıllardır ilk adını kullanmaması dikkat çekti.
- Emre Altuğ olarak tanınan sanatçının tam adı Niyazi Emre Altuğ'dur.
- 1999'da İbret-i Alem albümüyle müziğe başlayan Altuğ, kariyeri boyunca ilk adı Niyazi'yi kullanmadı.
- Altuğ, 30 Haziran 2026'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda ilk solo konserini verdi.
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Emre Altuğ, bu kez şarkıları ya da oyunculuğuyla değil, gerçek adıyla dikkat çekti. Yıllardır sahnelerde ve televizyon ekranlarında Emre Altuğ olarak tanınan sanatçının tam adının Niyazi Emre Altuğ olduğu belirtildi.
İLK ADINI YILLARDIR KULLANMIYOR
1999 yılında çıkardığı İbret-i Alem albümüyle müzik dünyasına adım atan Emre Altuğ'un, sanat hayatı boyunca ilk adı olan Niyazi'yi kullanmadığı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının albüm kapaklarında, konser afişlerinde ve televizyon projelerinde yalnızca Emre Altuğ ismine yer verdiği öğrenildi.
HEM MÜZİKTE HEM OYUNCULUKTA BAŞARIYI YAKALADI
Müzik kariyerinde Sıcak, Dudak Dudağa ve Kişiye Özel gibi albümlere imza atan Altuğ, oyunculuk alanında da önemli projelerde yer aldı. Tatlı Hayat, Sihirli Annem ve Elde Var Hayat gibi yapımlarda rol alan sanatçı, son olarak Yalı Çapkını dizisindeki Orhan Korhan karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
56 yaşındaki sanatçı, 30 Haziran 2026'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda ilk solo konserini verdi. Müzik dünyasında 27 yılı geride bırakan Altuğ'un uzun yıllardır kullanmadığı ilk adı da böylece yeniden merak konusu oldu.