Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri'de doğalgaz borusuna asılı bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de doğalgaz borusuna asılı bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, ev arkadaşını doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ev arkadaşının hayatını kaybettiği belirlendi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, ev arkadaşını doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Şahsın, hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde bulunan 9 katlı binanın 4'üncü katında, Y.K. (35), ev arkadaşı tarafından doğalgaz borusuna asılı halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Y.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlü isimler Emine Erdoğan'la fotoğraf için sıraya girdi! Kimler yok ki

Ünlü isimler Emine Erdoğan'la fotoğraf için sıraya girdi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evin temelini kazarken servet buldular

Evin temelini kazarken buldular, hayatları bir daha eskisi gibi olmadı
Hindistan'da göbeğinin yanında havai fişek yakan kadın yaralandı

Bu hareketinin bedelini ağır ödedi!
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı11

Acun'un başımıza bela ettiği isim bakın nerede ortaya çıktı
Arda Güler'in bu fotoğrafı gerçek mi? Soyunma odasında ilginç an51

Tartışma yaratan kare!

Real Madrid'den Arda Güler için çılgın plan! 800 milyon euroluk hamle12

Arda Güler için harekete geçtiler! Tam 800 milyon euroluk hamle
Savaşta iki bacağını kaybeden Zaher'e Vinicius Junior'dan büyük sürpriz

İyi insanlar hala var dedirten hikaye!

Çağatay Ulusoy'un son hali şaşırttı! Verdiği kilolar dikkat çekti

Eleştirilerin hedefindeki ünlü oyuncunun son hali şaşırttı