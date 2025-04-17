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Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

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Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp rahatsızlığıyla nedeniyle yaklaşık 12 saat süren ameliyatını yapan hastanenin başhekimi Başhekim Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Önder'in sağlık durumuyla ilgili canlı yayında açıklama yaptı. Çiftçi, "Bugün genel durumu düne göre iyi. Zamana ihtiyacımız var. Hasta için benim öngörüm 10 gün ile 40 gün arası" dedi.

TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekilli Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Dolaşım destek cihazına bağlı durumda olan Önder'in hayati riski devam ediyor.

SON DURUMU NASIL?

Hastane önünde açıklama yapan, Prof. Dr. Çavlan, "Bugün genel durumu düne göre iyi. Tedavimize oldukça iyi yanıt verdiğini düşünüyoruz.Kalbin sol kısmının iyi kasılması umut verici. Yoğun bakım sürecimiz devam ediyor, uzun bir süreç bizi bekliyor. Hastamızın ağrılı uyarana yanıtı çok iyi. Sesleri duyabiliyor ve o seslere tepki verebiliyor. Bunlar bizim için son derece olumlu ama hastanın somut anlamda durumunu ortaya koyamayız. Enfeksiyon en çok korktuğumuz şey. Koruyucu tedavileri veriyoruz. Güçlü antibiyotik vermekteyiz. İdrar çıkışı iyi bir şekilde devam etmekte. Özetle yoğun bakım sürecimiz devam ediyor ve zamana ihtiyacımız var. Zamana ihtiyacımız var. Hasta için benim öngörüm 10 gün ile 40 gün arası. Hayati tehlikesi devam ediyor. Bizim riskimiz bu hastada yüksek."

Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Florance Nigthingale hastanesi'nden yapılan açıklamada Önder'in tedaviye iyi yanıt vermekte olduğu ifade edildi.

Hastaneden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Sayın Sırrı Süreyya Önder'in; genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız.

YOĞUN BAKIM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta. EEG takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor."

KIZINA TEPKİ VERDİ

Önder'in ameliyatına giren Prof. Dr. Ertan Sağbaş, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a bilgi verdi. Sağbaş, "Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var ve kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi. Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine kalbin ve akciğerin görevini üstleniyor.' dedi.

Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

5 GÜN UYUTULACAK

Dün hastane ziyaretine giden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Uyutma süresini 5 güne çıkartmışlar, bu ifade edildi. En kısa sürede sağlığına kavuşması hepimizin ortak arzusu." dedi. Önder'in değerlerinin sürekli izlendiğini, hastanenin elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Doktorlar, evinin buraya yakın olmasının verdiği büyük bir avantajın olduğunu, kısa sürede buraya geldiğini, aynı zamanda hastanede bu konuyla ilgili yetkin iki hocanın burada bulunmasının büyük bir avantaj olduğunu ifade ettiler." diye konuştu.

Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

KALP KRİZİ GEÇİRMEDEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sırrı Süreyya Önder'in, kalp krizi geçirmeden önce tek başına Beyoğlu'nda bulunan bir restorana gittiği ortaya çıktı. Burada yemek yiyen Önder'in, ardından restorandan ayrıldığı görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Önder'in restorana giriş yaptığı ve yemek yediği anlar yer alıyor.

EVİNE DÖNDÜKTEN SONRA FENALAŞTI

İçeri girdiğinde keyifli ancak yorgun olduğu görüldü. Çalışanlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Önder'in yaklaşık yarım saat restoranda kaldığı öğrenildi. Evine döndükten kısa bir süre sonra ise fenalaştığı bilgisi alındı.

AMELİYATI 12 SAAT SÜRDÜ

Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, Sırrı Süreyya Önder'in ambulanstayken ve ameliyata alınırken iki kez kalbinin durduğunu ve müdahale edildiğini söylemişti.

İlk müdahalenin ardından aort damarında yırtık tespit edilen Önder, acilen ameliyata alınmıştı. Önceki gece 23.35'te başlayan ameliyat yaklaşık 12 saat sürmüştü.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Önder ameliyat sonrasında yoğun bakıma alınmıştı. Hastaneden yapılan ilk açıklamada, Önder'in kalp dolaşım destek cihazına bağlı olduğu ifade edilmişti.

10 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI YAPILDI

Hastanenin açıklamasında , Önder'e acil serviste 10 dakika süren kalp ve akciğer masajı yapıldığı anlatılarak, aort damarında yırtık tespiti yapıldığı ifade edildi.

"Takiben 23.05'te yeniden ritm bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur." denilen açıklamada, "Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35'te operasyon başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

BY-PASS YAPILDI, AORT KAPAĞI DEĞİŞTİRİLDİ

Hastane açıklamasında, Önder'in kalbindeki sağ koroner damara by-pass işlemi yapıldığı, aort kapağının değiştirildiği ifade edildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Ancak bu kadar büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasılmaktadır.

12 saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmektedir."

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Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Kötüye bişey olsaydı başta’ki başta olmazdı

Yorum Beğen30
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Haber YorumlarıAhmet Sözlü:

vekilimizi yaşatacağız İnşallah kurtulacak meclise dönecek

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Haber YorumlarıAhmet Sözlü:

vekilimiz İnşallah kurtulacak mecliste tekrar göreceğiz

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Haber Yorumlarıdogukan kartal:

Allah şifa versin, Rabbim çoluk çocuğuna bağışlasın.

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Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

biz olsak ölmüştük maalesef

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Haber YorumlarıGenco:

Böylesi başarılı ve çok değerli doktorlarımızın olmasından hem mutluluk ve hem de gerçekten büyük gurur duydum… yine de Allah kimseyi ellerine düşürmesin :) düşürdüğünde de böyle değerli ve başarılı doktorlara denk getirsin. ve tabii yine de her şey şüphesiz Allah’ın hükmünde ve izninde. İlmi de veren o, ömrü de.. Sırrı beye ve şifasını Rabbi’nden bekleyen tüm hastalara Şafi ismi ile acil şifalar diyorum.

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Haber YorumlarıRıdvan Doğan:

t.c. sağlıkta ilgi ve muamele normal vatandaşla milletvekili arasındaki fark budur işte. parasi ve makamı olan yaşar, olmayan ise garip gureba sekilde vefat eder. Öbür dunyadaki adalette gorusmek uzere

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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Uyanınca oda size masaj yapacak mı?

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Haber YorumlarıEkkgfzv Yhhfddnnb:

Bir terörist için resmen seferber oldular bu cehalet mi ihanet mi bunun açıklanması lazım

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Haber YorumlarıKemal Evren:

Eğer esprili film dizi artist yönünü hatırlayıp uzulecekseniz binlerce şehit ailesinin gözyaşları gelsin aklınıza.

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