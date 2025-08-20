Silahla vurulan Yağmur'un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti

KAYSERİ'de başından vurulan sevgilisi Yağmur Çoban'ın (17) ölümüne ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan sözleşmeli er Fehmi Demirkollu (27), olayın intihar olduğunu öne sürdü. Demirkollu, "Sözleşmeli er olduğum için devlet bana silah vermiyordu. Silahlara tutkum olduğu için silah almıştım. Silahın tetik emniyeti çalışmıyordu. Arabadan indim. Yağmurun elinde silahın kabzasını gördüm. Sol elini çenesine dayamış vaziyetteydi. 'Yağmur' diye seslendim. Panikledi. Onu ben öldürmedim" dedi.

Olay, 19 Ocak'ta saat 03.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 5265 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Yağmur Çoban ile sevgilisi sözleşmeli er Fehmi Demirkollu konuşmak için bir araya geldi. Bu sırada Çoban, Demirkollu'ya ait ruhsatsız silahla başından vuruldu. Fehmi Demirkollu'nun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde Yağmur Çoban'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Fehmi Demirkollu, sevgilisi Yağmur'un kendisine ait ruhsatsız silahı alarak arabadan inip intihar ettiğini söyledi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı genişletmesinin ardından Demirkollu, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

SAVUNMASINA İTİBAR EDİLMEDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede, ölen Çoban'ın annesinin olaydan önce yaşananlara ilişkin beyanı, maktule ile şüpheli arasındaki mesaj kayıtları, eylemde kullanılan silahın şüpheliye ait ruhsatsız silah oluşu, maktulenin 18 yaşından küçük olması ve silah kullanmayı bilmesinin mümkün olmadığı hususları da bir arada değerlendirildiğinde ve şüphelinin maktuleyi sürekli surette tehdit ettiği de dikkate alındığında şüphelinin savunmasına itibar edilmediğine vurgu yapılarak, kıskançlık neticesinde Yağmur Çoban'ı öldürdüğü ve olaya intihar intibası verdiği değerlendirilerek, Fehmi Demirkollu'nun 'kadına ve çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

DAVA BAŞLADI

Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Fehmi Demirkollu ile Yağmur Çoban'ın şikayetçi annesi Tuba Yağmur ile taraf avukatları hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu.

Suçsuz olduğunu öne süren sanık Fehmi Demirkollu, "Ruhsatsız silahım aracın sağ ön yolcu kısmındaydı. Sözleşmeli er olduğum için devlet bana silah vermiyordu. Silahlara tutkum olduğu için silah almıştım. Silahın tetik emniyeti çalışmıyordu. Arabadan indim. Yağmur'un elinde silahın kabzasını gördüm. Sol elini çenesine dayamış vaziyetteydi. 'Yağmur' diye seslendim. Panikledi. Aramızda 2-3 adım mesafe olduğu için elimi Yağmur'un sol tarafına doğru uzatıp namluyu araziye çevirmek istedim. Sağ elimden yaralandım. Elimde mermi giriş çıkış izi var. Olaydan 1-2 dakika sonra ambulansı aradım. Biraz geç aramamın sebebi de elim kan olduğu için tuşlara basamadım. Onu ben öldürmedim. Suçsuzum. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

ANNE: EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM

Yağmur Çoban'ın annesi Tuba Yağmur ise "İlişkilerini 2 yıldır biliyordum. Kızım ayrılmak istiyordu. Evimizin önüne 'Fehmi' ismi yazıldı. Kızımın ruh hali gayet normaldi ve intihara meyilli bir çocuk değildi. 'Anne şu yüzüğü şerefsize verip 5 dakikaya geliyorum' diyerek evden çıktı. En son yüz yüze konuşmamız bu oldu. Telefonla arayıp eve gelmesini söyledim. Benim telefonda sanık hakkında söylediklerimi Fehmi duymuş. Kızım tekrar beni arayarak, 'Anne Fehmi'yi zaptedemiyorum' dedi. Aradan biraz zaman geçtikten sonra sanık beni arayarak, 'Abla Yağmur abla Yağmur' dedi. Telefonda silah sesi duymadım. Olay yerine ilk gittiğimde kızım kanlar içinde yerde yatıyordu ve hala yaşıyordu. 'Kızım ölme' diye yalvardım. Şikayetçiyim, en ağır cezayı alsın" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanık Fehmi Demirkollu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

ANNE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Kayseri'de başından vurulan Yağmur Çoban'ın annesi Tuba Yağmur, kızının ölümüne ilişkin tutuklanan sevgilisi Fehmi Demirkollu'nun yargılandığı davanın ilk duruşması sonrası adliye önünde basın açıklaması yaptı. Tuba Yağmur'a bazı kadın dernekleri de destek oldu. Kızı ve kendinin fotoğrafının olduğu; 'Bir evladımı kaybettim. Bin evladım oldu. Yağmurum ilk değil son da olmayacak. Adalet yerini bulsun. Duyun sesimi ey Türkiye. Korkmuyoruz. Susmuyoruz. Biz hazırız adalet bizde' yazılı pankart önünde konuşan anne Yağmur, "19 Ocak'ta öldürülen kızım Yağmur Çoban için buradayız. Kızımın adaleti için buradayız. Şahıs intihar ettiği iddiasıyla, bu şekilde kendini savunmaya çalışıyor. Kızımın adaleti için her türlü ben buradayım, yıkılmayacağım. Karşı taraf ne derse desin ne yaparsa yapsın sonuna kadar yavrumun adaletini sağlayacağım ve bu davamdan da asla vazgeçmeyeceğim" dedi.

'KIZIMIN ÖLMESİNİ BEKLİYOR'

Kızının erkek arkadaşından ayrılmak istediğini de öne süren Tuba Yağmur, "'Ayrılmak istiyor' diye aşağı çağırıyor. Kızım her defasında ayrılmak istedi ama karşı tarafların tehditleri, eve gelmeleri bitmedi. Kendi gelmediği zamanlarda kardeşini gönderiyordu sürekli. Asfalta adını yazdırmalar, kızımı takip etmeler sürekli bir tehdit halindeydi. En son 19 Ocak'ta saat gece 01.00 sularında evime gelip kızımı aşağı çağırıyor. Kızım o sırada aşağı indiğinde, kızımı alıyor. 45 dakika ortadan kayboluyorlar. Daha sonrasında kızımı evin önüne getiriyor. Kızımı ben aradım, eve gelmesini söyledim. Kızım '5 dakikaya geliyorum' dedi. Tekrar aradığında, 'Anne Fehmi dediklerini duydu, ben Fehmi'yi zapt edemiyorum' diye ağlayarak beni aradı. 5 dakika sonra telefon yine çaldı. O cani kızımı öldürmüş. Bir asfaltın kenarına sanki bir hayvan öldürüp atar gibi kaldırımın kenarına atıp kızımın ölmesini bekliyor" ifadelerini kullandı.

'KESİNLİKLE İNTİHAR VAKASI DEĞİL'

Dosyadaki raporlara da dikkat çeken Yağmur, "Otopsi, balistik raporlarda da kendi elinde barut izleri, kan izleri, direksiyonda, vites kolunda ve sağ arka tampon ve ön tampon da kan izlerine rastlanmıştır. Balistik raporlarda yüzde 90 suçlu olduğu kesinleşti ama hala inkar ediyor. Kızımı o gün öldürüyor, beni çağırıyor. 'Abla Yağmur' diye aradığında ben arabaya biniyorum. Hızla kızımın yanına gittiğimde kızım kanlar içinde yerde yatıyordu. Hala yaşıyordu. Ambulans 45 dakika sonra geldi. Ambulans eğer erken gelmiş olsaydı belki şu an benim kızım yaşıyor olacaktı. Şu an kendisiyle yüzleşme zamanı. Dava ne kadar sürer bilmiyorum. Ama bu mücadelemden de asla vazgeçmeyeceğim. O caninin en ağır ceza alması için de buradayım. Kesinlikle intihar vakası değildir. Kızım, canice Fehmi Demirkollu tarafından katledilmiştir" diye konuştu.

'KIZIM İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM'

Tehdit edildiğini de iddia eden anne Tuba Yağmur, "Arkaları sağlammış. Hiç önemli değil. Benim de yukarıda Allah var. Kızım için her şeyi yapacağım. Mücadelemi asla bırakmayacağım. Bir kızım daha var. Şu an tehdit ediliyorum, internet üzerinden. TikTok hesabı üzerinden sürekli tehditli mesajlar, videolar gönderiliyor. Şu an zaten hesabı kapatıldı. Hiç önemli değil. Benim bir kızım daha var. Onu korumak için her şeyi yapacağım ama Yağmur'um için de şu an görüyorsunuz. 17 yaşındaydı benim kızım. Gencecikti. Lise son sınıf öğrencisiydi ve hayali bir dükkan açıp mesleğini ilerletmekti. Ama bunu çok gördüler benim çocuğuma. Sadece benim çocuğum ayrılmak istiyordu. Şizofren bir kişilik kendisi. Sürekli tehditler, hakaretler, kızımı aşağılayıcı kelimeler. Bu şekilde benim çocuğum 3 sene boyunca onunla mücadele etti. En son 1 sene boyunca da sürekli kızım tehdit altındaydı" dedi.