Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe

Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişeGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı karşılaşma, bilet fiyatlarıyla Türk futbol tarihine geçti. RAMS Park'taki dev mücadelede bilet fiyatları 75 bin TL'ye kadar yükselirken, rekor seviyedeki rakamlara rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar satışa sunulan tüm biletleri tüketti. Tarihi karşılaşma kapalı gişe oynanacak.
- Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edeceği karşılaşmanın bilet fiyatları 75 bin TL'ye kadar çıktı.
- Karşılaşmanın biletleri tamamen tükendi ve maç kapalı gişe oynanacak.
- Galatasaray-Barcelona maçı, bilet fiyatlarıyla Türk futbol tarihinin en pahalı müsabakası oldu.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edeceği karşılaşma, henüz oynanmadan bilet fiyatlarıyla gündeme oturdu. RAMS Park'ta oynanacak dev mücadelenin bilet fiyatları 75 bin TL'ye kadar çıkarken, karşılaşma Türk futbol tarihinin en pahalı maçı olarak nitelendirildi.
75 BİN TL'LİK BİLETLER BİLE TÜKENDİ
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Barcelona karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi. Bilet fiyatlarının 75 bin TL'ye kadar yükselmesi de talebi azaltmadı. Satışa sunulan tüm biletlerin tükenmesiyle birlikte Galatasaray-Barcelona karşılaşmasının kapalı gişe oynanacağı belirtildi.
TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI MAÇI
Bilet fiyatlarıyla dikkat çeken karşılaşma, Türk futbol tarihinin en pahalı müsabakası olarak gündeme geldi. 75 bin TL'ye ulaşan bilet fiyatlarına rağmen tribünlerde boş koltuk kalmaması, sarı-kırmızılı taraftarların Barcelona karşılaşmasına gösterdiği ilgiyi ortaya koydu.
RAMS PARK'TA TRİBÜN ŞOVU BEKLENİYOR
Galatasaray taraftarının Barcelona karşılaşmasında tribünleri tamamen doldurarak takımlarına büyük destek vermesi bekleniyor. Kapalı gişe oynanacak mücadelede sahadaki rekabetin yanı sıra RAMS Park'ta oluşacak atmosfer de dikkatleri üzerine çekecek.