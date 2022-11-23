Sevgilisinin evinde terastan atlayan Ayşe Özgecan'ın babası: Alıkoymasa bu ölüm olmayacaktı

ZONGULDAK'ta 8'inci kattaki evin terasından atladığı öne sürülen Ayşe Özgecan Usta'nın (28) ölümünde, intiharını öngörebilme ihtimaline rağmen tartıştığı için 'taksirle ölüme neden olma suçundan' yargılanan erkek arkadaşı Bartu Can Akkışla, sevgilisini kurtarmaya çalıştığını, hemen...

ZONGULDAK'ta 8'inci kattaki evin terasından atladığı öne sürülen Ayşe Özgecan Usta'nın (28) ölümünde, intiharını öngörebilme ihtimaline rağmen tartıştığı için 'taksirle ölüme neden olma suçundan' yargılanan erkek arkadaşı Bartu Can Akkışla, sevgilisini kurtarmaya çalıştığını, hemen müdahale ettiğini söyledi. Baba Kenan Usta ise "Şahsın yalan söylediğini düşünüyorum. Kızımı alıkoymuştur. Alıkoymasa bu ölüm olmayacaktı" dedi. Mahkeme keşif yapılmasına karar verirken, Akkışla'ya uygulanan adli kontrol tedbiri sıklaştırıldı.

Olay, 5 Şubat 2021'de İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Özgecan Usta, Ankara'dan, Zonguldak'ta yaşayan erkek arkadaşı Bartu Can Akkışla'nın yanına geldi. İddiaya göre Usta'nın kısa süre içinde evlenme isteğine Akkışla olumsuz karşılık verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usta, erkek arkadaşına "Kendimi atacağım" diyerek terasa yöneldi. Erkek arkadaşı yanına gidip kendisini tutmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. 8'inci kattaki dairenin terasından düşerek ağır yaralanan Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından Bartu Can Akkışla gözaltına alındı. Akkışla ifadesinde evlilik konusunda tartıştıklarını, Usta'nın terasa çıktığını, tutmaya çalıştığını, ancak kurtaramadığını söyledi. Akkışla için elektronik kelepçe takılarak ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ev hapsi cezası daha sonra, adli kontrol tedbirine çevrildi. Yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame hazırlanarak Zonguldak 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, sanığın Usta'nın intihar edebileceğini öngörebilmesi gerektiği belirtildi. Usta'nın 'kendimi atacağım' diyerek terasa gittiği, ancak Akkışla'nın hemen gitmediğine yer verilen iddianamede sanık hakkında 'taksirle ölüme neden olma suçundan' 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kenan Usta, adli kontrol tedbirinin ayda 1 imzadan haftada 2'ye arttırılmış olmasından bir miktar memnuniyet duyduklarını ifade etti.