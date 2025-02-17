Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bugün saat 15.00 sıralarında bir öğrenci, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ı tabancayla vurup, intihara kalkıştı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine fakülteye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Yeşildal ile öğrenci, aynı üniversitesinin tıp fakültesi hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerinden ilk kareler;