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Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu

Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu
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Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde dekan yardımcısını vuran öğrenci, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Olayda yaralanan dekan yardımcısı ve öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bugün saat 15.00 sıralarında bir öğrenci, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ı tabancayla vurup, intihara kalkıştı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine fakülteye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Yeşildal ile öğrenci, aynı üniversitesinin tıp fakültesi hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerinden ilk kareler;

Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vuran öğrenci intihar girişiminde bulundu

Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vuran öğrenci intihar girişiminde bulundu

Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vuran öğrenci intihar girişiminde bulundu

Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vuran öğrenci intihar girişiminde bulundu

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıJokerAllame:

akkkepe Türkiyesi

Yorum Beğen16
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Haber YorumlarıMerxas:

bu AKP yüzünden herkesin psikolojisi bozuldu. ne vuran bitiyor ne ölen..

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

konya şaşırtmıyor

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Bıktık artık bu haberlerden. Atatürk Türkiyesi nasıl ilkel vandal bir topluma dönüştü böyle. Sebep belli artık Atatürk Türkiyesi değil çünkü. Türkiye özüne dönmeli.

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Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıVEFA:

Haklı haksız bir yana asla tasvip de etmiyorum ama her yerde adaletsizlik, çaresizlik var, insanlar çıldırdı. Bu ülkeye ve insanlarımıza çok YAZIK oluyor!

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Haber Yorumlarıxdysmbhg4g:

normallll tv ler hep silahlı flimler. sokaklar çeteee lerr. eee devletin içindeki bazı unsurlar çetelerden medet umuyosa olcağı bunlar artık normalleşti bu olaylar.

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