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Rahatsızlanan annesi için Diyarbakır'a götürülen Demirtaş, üst düzey güvenlik önlemleri arasında hastaneden çıkarıldı

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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, rahatsızlanan annesi Sadiye Demirtaş'ı görmesi için hava yoluyla Diyarbakır'a getirildi. Demirtaş'ın Diyarbakır'a geldiği anlarda şehirde alınan üst düzey güvenlik önlemleri dikkat çekti. Polis ekipleri, şehirde adeta kuş uçurtmazken, Demirtaş hastaneden polislerin arasında çıkarıldı. Demirtaş daha sonra Edirne'ye geri götürüldü.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, rahatsızlanan ve özel bir hastaneye kaldırılan annesi Sadiye Demirtaş'ı görmesi için hava yoluyla Diyarbakır'a getirildi. Demirtaş'ın Diyarbakır'a geldiği anlarda şehir genelinde üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

Rahatsızlanan annesi için Diyarbakır'a götürülen Demirtaş, üst düzey güvenlik önlemleri arasında hastaneden çıkarıldı

DEMİRTAŞ, DİYARBAKIR'DA ANNESİYLE GÖRÜŞTÜ

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da oturan ve rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan annesi Sadiye Demirtaş'ı görmesi için, hava yoluyla kente getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye gelen Demirtaş, annesi ile görüştürüldü.

Rahatsızlanan annesi için Diyarbakır'a götürülen Demirtaş, üst düzey güvenlik önlemleri arasında hastaneden çıkarıldı

ŞEHİRDE ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Selahattin Demirtaş Diyarbakır'a geldiği sıralarda şehir genelinde üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik güçleri hastane ve çevresini abluka altına alırken, adeta kuş uçurtmadı. Hastanenin normal girişi ve acil çıkışında zırhlı askeri araçlar hazırda bekletildi.

Rahatsızlanan annesi için Diyarbakır'a götürülen Demirtaş, üst düzey güvenlik önlemleri arasında hastaneden çıkarıldı

HASTANEDEN ÇIKTIKTAN SONRA ZIRHLI ARACA BİNDİRİLDİ

Demirtaş, yaklaşık 3,5 saat hastanede kaldı. Saat 23.30 sıralarında Selahattin Demirtaş, yine yoğun güvenlik önlemleri altında hastanenin giriş kısmından çıkartılarak, hazırda bekleyen 'Kirpi' diye tabir edilen zırhlı araca bindirildi. Demirtaş, polis ve jandarma akiplerinin eskortluğunda geniş güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Havalimanı'na götürüldü.

Diyarbakır'da Selahattin Demirtaş alarmı! Annesini ziyaret ettikten sonra hastaneden polislerin arasında çıkarıldı

Diyarbakır'da Selahattin Demirtaş alarmı! Annesini ziyaret ettikten sonra hastaneden polislerin arasında çıkarıldı

Diyarbakır'da Selahattin Demirtaş alarmı! Annesini ziyaret ettikten sonra hastaneden polislerin arasında çıkarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Selahattin Demirtaş Diyarbakır Edirne Cezaevi Politika Güncel Haberler

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