Rahatsızlanan annesi için Diyarbakır'a götürülen Demirtaş, üst düzey güvenlik önlemleri arasında hastaneden çıkarıldı

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, rahatsızlanan ve özel bir hastaneye kaldırılan annesi Sadiye Demirtaş'ı görmesi için hava yoluyla Diyarbakır'a getirildi. Demirtaş'ın Diyarbakır'a geldiği anlarda şehir genelinde üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

DEMİRTAŞ, DİYARBAKIR'DA ANNESİYLE GÖRÜŞTÜ

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da oturan ve rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan annesi Sadiye Demirtaş'ı görmesi için, hava yoluyla kente getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye gelen Demirtaş, annesi ile görüştürüldü.

ŞEHİRDE ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Selahattin Demirtaş Diyarbakır'a geldiği sıralarda şehir genelinde üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik güçleri hastane ve çevresini abluka altına alırken, adeta kuş uçurtmadı. Hastanenin normal girişi ve acil çıkışında zırhlı askeri araçlar hazırda bekletildi.

HASTANEDEN ÇIKTIKTAN SONRA ZIRHLI ARACA BİNDİRİLDİ

Demirtaş, yaklaşık 3,5 saat hastanede kaldı. Saat 23.30 sıralarında Selahattin Demirtaş, yine yoğun güvenlik önlemleri altında hastanenin giriş kısmından çıkartılarak, hazırda bekleyen 'Kirpi' diye tabir edilen zırhlı araca bindirildi. Demirtaş, polis ve jandarma akiplerinin eskortluğunda geniş güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Havalimanı'na götürüldü.