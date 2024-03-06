Seksenler Dizisinin Oyuncusu Efe Deprem Toprağa Verildi
Şişli'de motosiklet kazası sonucu hayatını kaybeden oyuncu Efe Deprem için Üsküdar Şakirin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının ardından Deprem, Kısıklı'da aile kabristanlığına defnedildi.
Şişli'de, motosikletin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren oyuncu Efe Deprem toprağa verildi.
Seksenler dizisindeki "Zafer" rolüyle tanınan ve dün akşam geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Efe Deprem için Üsküdar Şakirin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Burcu Altın Deprem, eşinin tabutuna Fenerbahçe forması koydu.
Deprem'in naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kısıklı'da Namazgah Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.
Cenazeye, Efe Deprem'in ailesi, yakınları, Seksenler dizisinden oyuncu arkadaşları ile sevenleri katıldı.