Şehit Astsubay Okan Meteöz son yolculuğuna uğurlandı! Acılı eşinin gözyaşları yürek dağladı Güncel Haberler Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, memleketi Mersin'de toprağa verildi. Törende, 1 yıl önce evlendiği eşi Büşra Meteöz ve ailesinin gözyaşları sel oldu. Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz (30), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK/YPG'nin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit oldu. Meteöz'ün şehadet haberi memleketi Tarsus ilçesi Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. 1 YIL ÖNCE EVLENMİŞ Okan Meteöz'ün astsubay öğrencisi eşi Büşra Meteöz ile 1 yıl önce evlendiği öğrenildi. Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Meteöz için Tarsus ilçesinde tören düzenlendi. GÖZYAŞLARI SEL OLDU Törene şehidin annesi Ayfer, babası Bülent ve eşi Büşra Meteöz ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Cenazede yakınları, şehit Meteöz'ün tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Mersin Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı namazın ardından Okan Meteöz'ün cenazesi götürüldüğü Hacıhamzalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın Mersin Irak Güncel Haberler

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