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Taner Yıldız’ın avukatı fon iddialarına karşı 500 bin TL’lik dava açtı

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Taner Yıldız’ın avukatı Mehmet Savruk, fon iddialarına ilişkin 500 bin TL manevi tazminat talepli dava açtı ve suç duyurusunda bulundu. Savruk, 555 milyon liralık işlem hacmi ve 144,5 milyon TL kazanç iddialarının somut belgeye dayanmadığını belirtti.

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın avukatı Mehmet Savruk, müvekkiline yönelik "fon işlemleri kapsamında 555 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu ve 144,5 milyon TL kazanç sağladığı" yönünde çeşitli iddialar dolayısıyla 500 bin TL manevi tazminat talepli dava açıldığını ve suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.

Önce dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın avukatı Mehmet Savruk'un açıklaması şu şekilde:

"Müvekkilim önceki dönem Kayseri Milletvekili ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hakkında bazı basın organlarında, "fon işlemleri kapsamında 555 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu ve 144,5 milyon TL Kazanç sağladığı" yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmıştır. Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışı olup, herhangi bir somut bilgi ve belgeye dayanmamaktadır. Doğruluğu konusunda hiçbir delil, bilgi ve belge de bulunmayan bu yöndeki asılsız iddialar, kamuoyunda haksız bir olgu oluşmasına ve müvekkilimin kişilik haklarının büyük ölçüde zedelenmesine sebep olmuştur. Bu asılsız yayında bulunanlar hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, Kayseri 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2026/397 Esas sayılı dosyası ile 500 bin TL manevi tazminat talepli dava açılmış, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/64660 soruşturma sayılı dosyası üzerinden suç duyurusunda bulunulmuştur. Müvekkilime yöneltilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguluyor, müvekkilime yönelik hakaret ve iftiralarda bulunan müfteriler hakkında hukuki mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine saygı ile sunuyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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