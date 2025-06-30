Seferihisar'da Orman Yangını: 345 Hanelik Site Tahliye Edildi

Seferihisar'da Orman Yangını: 345 Hanelik Site Tahliye Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğankent Sitesi'nde başlayan orman yangını sonucu çok sayıda ev zarar gördü. Yangın nedeniyle toplam 345 evin bulunduğu site hızlı bir şekilde tahliye edildi, itfaiye ekipleri ve orman müdürlüğü yangına müdahale etti.

İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey mevkisinde dün başlayan yangında, 345 hanenin bulunduğu Doğankent Sitesi'ndeki çok sayıda ev zarar gördü.

Seferihisar'da şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınında alevler gece saatlerinde yazlık evlerin bulunduğu Doğankent Sitesi'ne doğru ilerledi. Alınan karar sonrası 345 evin bulunduğu site hızlı bir şekilde tahliye edildi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

İlk bilgilere göre yangında sitedeki çok sayıda ev kullanılmaz hale geldi, 2 araçta hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri yanan evlerdeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Site sakinleri, havanın aydınlanmasıyla bölgeye gelerek evlerini kontrol etmeye başladı.

Görkem Yarıcı, AA muhabirine, gece saatlerinde yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla eşiyle siteye geldiğini anlattı.

O anlarda sitede elektrik ve suyun olmadığını belirten Yarıcı, "Eşimle kazma kürekle yardım etmeye çalıştık. İtfaiyeciler kurtarmaya çalıştılar ama yetişmek mümkün değildi. Çok kötüydü. 1999 yılından bu yana bu sitedeyiz. Sitede 345 ev var ve bazıları yandı. Biz sitenin A-1 kısmında oturuyoruz. Bizim arka bahçemiz kül olmuştu." dedi.

Efe Can Özdemir ise sitede babası ve amcasının oturduğunu söyledi.

Yangın sırasında kendisinin sitede bulunmadığını ifade eden Özdemir, "Evde bir tek babam vardı. O da zaten tahliye edilerek kurtuldu. Anlatması çok zor anlar yaşadılar, herkes evlerinden oldu. 2009 yılında da yangın çıkmıştı, o siteye gelmemişti. Daha küçük çaplıydı. Allah kimseye yaşatmasın. Bizim eve yangında bir şey olmamış. Babam ve annem evlerine geri döndüler." şeklinde konuştu.

Muharrem Yarıcı da tüm gece itfaiye ekiplerine yardım etmeye çalıştığını kaydetti.

Öte yandan yangından zarar gören Doğankent Sitesi havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
CHP'nin kurultay davası bugün! 4 senaryo ortaya çıkıyor, Kılıçdaroğlu genel merkeze sokulmayacak

CHP'de kader günü! 4 senaryo ortaya çıkıyor
İzmir'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Alevlerin sardığı şehirdeki yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı

Erdoğan imzaladı, 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı
Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar

Köylüyü isyan ettiren proje! Bastonlarıyla barikatları aştılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir

Rusya'dan kritik İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
Beşiktaş, David Jurasek'i kadrosuna kattığını açıkladı

Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan yeni sezonun ilk transferi
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
İsrail, 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı! 43 kişi hayatını kaybetti

İsrail 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı
İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi! Bakandan sert yanıt

İngiltere ve İsrail arasında 'festivalde slogan' krizi
Yavaş'tan 'Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem' dediği iddiasına yalanlama

Mansur Yavaş'ı kızdıran iddia: Böyle bir sözüm yok
Pakistan'da şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü

Şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.