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Rusya'da İsrail'den gelen pakette doğal radyasyonun 20 katı yayan uçak saati bulundu

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Rusya Federal Gümrük Servisi, İsrail'den gönderilen pakette doğal radyasyon seviyesinin 20 katı radyasyon yayan uçak saati tespit edildiğini bildirdi. Günlük kullanım için tehlikeli bulunan saatin Rusya'ya girişi yasaklandı, paket İsrail'e iade edilecek.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS), İsrail'den gönderilen bir pakette, doğal radyasyon seviyesinin 20 katı radyasyon yayan uçak saati tespit edildiğini bildirdi.

FTS'den yapılan açıklamada, Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'nda görevli gümrük memurlarının, Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nde yaşayan bir kişiye gönderilen paketi incelediği belirtildi.

Açıklamada, pakette çanta ve sırt çantası bulunduğu, sırt çantasının içindeki uçak saatinin radyasyon kontrol sisteminde alarma neden olduğu aktarıldı.

Yapılan incelemede, radyoaktif saatin yüzeyindeki iyonlaştırıcı radyasyon seviyesinin ölçüldüğü ve doğal radyasyon seviyesinin 20 katına karşılık geldiği kaydedildi.

Saatin günlük kullanım açısından tehlikeli olduğunun belirlendiği ifade edilen açıklamada, göndericinin gümrük belgelerinde paketin içeriğini anahtar, çanta, sırt çantası ve kıyafet olarak beyan ettiği bildirildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinin (Rospotrebnadzor) yaptığı incelemede, ürünün gümrük ve sağlık standartlarına uygun olmadığını tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, saatin Rusya'ya girişinin yasaklandığı ve paketin İsrail'e iade edileceği bilgisi paylaşıldı.

Radyoaktif saatler radyasyon yayabiliyor.

Özellikle 20. yüzyılın başlarından 1970'li yıllara kadar üretilen uçak ve askeri araç saatlerinde, kadranların ve göstergelerin karanlıkta görülebilmesi için radyum gibi radyoaktif maddeler içeren boyalar kullanılıyordu.

Bu tür saatler, özellikle İkinci Dünya Savaşı döneminde askeri havacılıkta yaygın olarak kullanıldı. Zamanla radyumun insan sağlığı açısından tehlikeli olduğunun anlaşılması üzerine kullanımı büyük ölçüde terk edildi.

Radyoaktif saatler, üretimlerinin üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen radyasyon yaymaya devam edebiliyor.

Kaynak: AA
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