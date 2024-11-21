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Eski sevgilisinin ailesine dehşeti yaşattı: Evi basıp kurşun yağdırdı

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Sarıyer'de genç bir kadının evine, 7 ay önce ayrıldığı ancak kendisini takıntı haline getiren eski sevgilisi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Gece saatlerinde evin önüne gelen saldırgan tüm aileye kurşun yağdırdı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden baba hastanede yaşam mücadelesi verirken saldırgan tutuklandı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde 18 Kasım Pazartesi saat 02.15 sıralarında dehşet anları yaşandı. İddiaya göre; geçtiğimiz yıl kasım ayında tanışıp sevgili olan Süleyman Begik (22) ile İ.Ş. (22) yaklaşık 5 ay sonra ayrıldı. Ayrılığı hazmedemeyip İ.Ş'yi takıntı haline getiren Begik, kadını aylarca rahatsız etmeye devam etti.

SALDIRIDAN ÖNCE ÖLÜM TEHDİTLERİ

Begik saldırıdan önce iş yerine gittiği İ.Ş'yi zorla aracına bindirmeye çalıştı. Elinden kurtulup taksiyle eve dönen İ.Ş'yi farklı bir numaradan arayan Begik, "Dışarıya çık. Seninle son kez konuşacağım. Bir daha görüşmeyeceğiz. Dışarı çıkmazsan evine ben girerim. Hepinizi öldürürüm" diyerek tehditler savurdu.

AİLEYE 12 EL ATEŞ ETTİ

Tehditlerin ardından gece saatlerinde 77 BB 106 plakalı otomobiliyle İ.Ş'nin evinin önüne gelen Begik egzoz sesi çıkararak silahla ateş açmaya başladı. Sesleri duyan İ.Ş'nin ablaları M.Ş. ve M.Ş, babası Ş.Ş. ve annesi G.Ş. kapının önüne çıktı. Saldırgan, ailenin üzerine art arda 12 el ateş etti. Bacaklarına ve karnına 5 kurşun isabet eden baba Ş.Ş. ağır yaralandı. İ.Ş. ve annesi G.Ş. kurşunların sıyırması sonucu hafif yaralanmalarla kurtuldu.

Eski sevgilisinin ailesine dehşeti yaşattı: Evi basıp kurşun yağdırdı

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLAN BABANIN DURUMU KRİTİK

Komşularının aracıyla Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba Ş.Ş. ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Ş.Ş'nin karnına isabet eden kurşunun midesine, bacaklarına isabet eden kurşunların da kemiklerine zarar verdiği öğrenildi. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ş.Ş'nin hayati tehlikesi sürüyor.

Eski sevgilisinin ailesine dehşeti yaşattı: Evi basıp kurşun yağdırdı

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Saldırgan Begik, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Ayazağa Mahallesi'ndeki bir AVM'de yakalanarak gözaltına alındı. Sakladığı ruhsatsız silaha polis tarafından el konulan Begik'in çeşitli suçlardan 8 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski sevgilisinin ailesine dehşeti yaşattı: Evi basıp kurşun yağdırdı

"SÜREKLİ BENİ RAHATSIZ EDİYORDU"

Süleyman Begik'in yaklaşık 8 aydır kendisini rahatsız ettiğini söyleyen İ.Ş. "Kendisi benim eski erkek arkadaşım, beni takıntı haline getirdi. Sürekli beni rahatsız ediyordu daha önce de darbetti. İş yerimi bastı, sürekli benimle konuşmak ve görüşmek istiyordu. Güzelce konuştuğum zamanlarda oldu ancak bir türlü anlamadı. Yine bir gün ondan kaçmaya çalışırken, bizim caddede beni sıkıştırdı. Ben bağırarak birinden yardım istedim. Biri bana yardımcı olup ona şiddet uyguladı ancak yine de akıllanmadı. Tehdit ve hakaretlerine sürekli olarak devam etti. En sonunda böyle bir şey yaptı ve babamı yaraladı." dedi.

Eski sevgilisinin ailesine dehşeti yaşattı: Evi basıp kurşun yağdırdı

"TEMENNİMİZ ADALETİN YERİNİ BULMASI"

Olay günü silah seslerine uyandıklarını söyleyen İ.Ş. önce ablasının sonra diğer ablasının ardından annesinin ve babasının kapının önüne çıktığını aktardı. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan İ.Ş, "En son ben çıktığımda kapımızın önünde bacağında bir duman hissettim. Olayın sıcaklığıyla anlamadım. Hemen dışarıya yöneldim. O sırada babamı hedef alarak ateş ediyordu. Sonra ben 'yapma' diye bağırdım. Ablamlar arabanın arkasına saklandı. Komşuların araçlarına da zarar vermiş. Zaten herkes şikayetçi oldu. Daha sonra aracına bindi ve aracından ateş etmeye başladı. O sırada babam yere düştü. Art arda ateş etmesi sonucu babama 5 kurşun isabet etti. Giderken de silahla ateş etmeye devam etti. Babama müdahale ettik kanayan yerlerini sıktık, çok kan kaybetmişti. Ambulansı beklemedik, komşumuzun aracıyla hastaneye götürdük. İlk müdahale yapıldı ve ameliyata alındı. Yaklaşık 5 saat ameliyatta kaldı. Şu an ise durum ağır. Tek temennimiz adaletin yerini bulmasıdır. Kendisi yakalandı ama umarım hak ettiği cezayı alır." ifadelerini kullandı.

Eski sevgilisinin ailesine dehşeti yaşattı: Evi basıp kurşun yağdırdı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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