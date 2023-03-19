Şanlıurfa'da 3 ilçede eğitime 1 gün daha ara

Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da valilik üç ilçede eğitime verilen arayı bir gün daha uzatma kararı aldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20.03.2023 tarihinde 1 gün daha ara verme kararı aldık." ifadelerine yer verildi. Diğer 10 ilçede okulların yarın açılacağı belirtildi.

Şiddetli sağanak yağışların günlerdir bitmediği Şanlıurfa depremin ardından şimdi d sel felaketiyle yüzleşti. Sel nedeniyle şehirde şu ana kadar 16 kişi hayatını kaybetti. Kayıp vatandaşları arama kurtarma çalışmaları sürerken, dün akşam saatlerinde yeniden sağanak yağış başladı.

3 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN DAHA ARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı şiddetli yağış uyarısının ardından Şanlıurfa Valiliği harekete geçti. Valilik, 3 ilçede eğitime verilen aranın bir gün daha uzatıldığını açıkladı.

10 İLÇEDE OKULLAR AÇILIYOR

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan tarafından açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Mevcut durumumuzu değerlendirerek HALİLİYE, KARAKÖPRÜ ve EYYÜBİYE ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20.03.2023 tarihinde 1 gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor. 21.03.2023 Salı günü merkez ilçelerimizde de eğitimi başlatacağız."

KARAKOYUN DERESİ'NİN DEBİSİ TEKRAR YÜKSELDİ

Öte yandan 15 Mart'ta taşkın yaşanan Karakoyun Deresi'nin debisi tekrar yükselmeye başladı. Mance ve Karakoyunlu Mahallelerinde önceki selden etkilenen alanda çalışma yapan ekipler ara verdi. Bölgedeki bazı rögarlar taştı, biriken sular nedeniyle evlerde mahsur kalan bazı vatandaşlar iş makinesinin kepçesine alınarak tahliye edildi.

"BÜTÜN EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE"

Ayrıca Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tedbirlerin artırıldığını belirterek şunları söyledi: "Yeniden bir yağış uyarısı aldık. Bu yağış uyarısına istinaden eksiklerimiz varsa onları tamamlamaya çalışıyoruz. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Tabi bu sel şu ana kadar Şanlıurfa'nın yaşadığı bir felaket değil, şu gördüğünüz Karakoyun Deresi, taşkın sular için yapılmış ama bu Karakoyun bugün taştı ve bu gördüğünüz sağdaki soldaki evler sular altında kaldı.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Enkaz kaldırma çalışmaları 3 gündür devam ediyor. Enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte evlerde temizlik çalışmaları yapıldı. Bütün gayemiz çalışmalarımızı tamamlamak. Bir yandan da hasar tespit çalışmaları yapıyoruz. Ev ve araçlar için hasar tespit çalışmalarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çalışmalarımız sürüyor."