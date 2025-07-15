Samsun ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Samsun, Sinop, Kastamonu, Tokat ve Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Samsun'da Onur Anıtı önünden başlayan 15 Temmuz Kortej Yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yürüyüş sırasında açılan 250 metre uzunluğundaki Türk bayrağını yürüyüşe katılanlar birlikte taşıdı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ile duaların edildiği programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"ndaki konuşması izlendi.

15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ekibi, Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya sancak teslim etti.

Gazi ile öğrencilerin şiir okuduğu programda, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı ekibi gösteri sundu, 15 Temmuz ile ilgili video izletildi.

Samsun Garnizon Komutanı ve 15 Temmuz'da gazi olan Tümgeneral Davut Ala, buradaki konuşmasında, 15 Temmuz'un nesiller boyunca gururla anlatılacak bir direniş olmasının yanında milletin küllerinden yeniden doğuşunun hikayesini barındırdığını söyledi.

O tarihi geceyi unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Ala, "Türkiye'nin 15 Temmuz'da ve günümüzde yaptığı mücadele, esas itibarıyla iyi ve kötünün, doğru ve yanlışın, ezen ve ezilenin, Habil ve Kabil'in mücadelesidir. Türkiye'ye yönelik küresel projelerin bittiğini varsaymak, 15 Temmuz'u inkar etmek olur. O yüzden 15 Temmuz'u geleceğimiz olan sizlere unutturmamak ve daima genç limanlarda tutmak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, 15 Temmuz onurumuzdur, haysiyetimizdir, şeref madalyamızdır." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'a oyun ve tiyatro diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceklerini dile getiren Ala, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'un en büyük şahitleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bahşettiği gibi o gece şehit olan 253 şehidimiz ve 2737 gazimizdir. 15 Temmuz ruhunu anlamak için daha darbe girişiminin ilk saatlerinde, 'Ankara'yı bombalayan bizden olamaz' diyerek Anadolu şehirlerinden Ankara'ya sel olup akan bu milletin evlatlarını anlamak gerekir. 15 Temmuz ruhunu anlamak için, 'Allah devlete millete zeval vermesin' diyen, sabaha kadar Kur'an okuyup dua eden insanlarımız anlamak gerekir. 15 Temmuz'da yediğim kurşunlardan dolayı bugüne kadar 25 ameliyat geçirdim. Canımı feda etmeye her zaman hazırım."

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril'in şiir okumasıyla devam eden programda, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu, "Kahramanlım Türküleri"ni seslendirdi.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, siyasi parti temsilcileri, emniyet ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Sinop

Sinop'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program, Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü ile başladı.

Eski otogar mevkisinde toplanan vatandaşlar, mehteran takımı eşliğinde ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü.

Buradaki program mehteran takımı gösterisiyle başladı. Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından 15 Temmuz Şehitleri Sancak koşusu gerçekleştirildi.

Koşu sonrası sporcular, sancağı Vali Mustafa Özarslan'a teslim etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda konuşan Vali Mustafa Özarslan, 9 yıl önce 15 Temmuz gecesi Türk milletinin hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

15 Temmuz'un bir diriliş destanı olduğunu vurgulayan Özarslan, "Milletimiz bu asil duruşuyla sadece bir darbeye karşı durmamış, tüm dünyaya Türkiye'nin geçilmez olduğu gösterilmiştir. Biz birliğimizi bir tuttuğumuz sürece asla Türk milletinin bağımsızlığına el uzatamayacaklar." diye konuştu.

Program, kaside ve duaların okunmasıyla sona erdi.

Kastamonu

Kastamonu'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, konuşmasında, o gece bu topraklarda bir kez daha iman, cesaret ve vatan aşkının şahlandığını söyledi.

Bu milletin geleceğine sahip çıktığını vurgulayan Dallı, "Tankların karşısına sadece ellerindeki bayraklarla çıkan anaları, babaları, yiğit genç kızları, delikanlıları gördük. 15 Temmuz 2016 gecesi devletimizi ele geçirmeyi hedefleyen hain FETÖ terör örgütü milletin silahını yine millete çevirmiş, Meclisimizi bombalamış, sivil vatandaşlarımızı hedef almıştır. Ancak milletimiz tarihindeki sayısız örnekte olduğu gibi bir kez daha şehadeti göze alarak sokaklara, meydanlara inmiş, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır." diye konuştu.

"Sancak Koşusu" ve bisiklet yarışında katılanlara katılım belgelerinin verilmesinin ardından Kastamonu Yazma Eserler Kütüphanesi Müdür Vekili Erdal Arslan tarafından 15 Temmuz konulu konuşma yapıldı.

Mehteran takımının gösterisiyle devam eden programda kaside ve dualar edildi.

Programa AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan ve vatandaşlar katıldı.

Tokat

Tokat'ta Hıdırlık Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, buradaki konuşmasında, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiye, milli iradeye ve devlete karşı alçakça saldırı gerçekleştirildiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızmış bir grup hainin milletin silahını yine millete çevirdiğini anlatı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonların meydanlara akın ettiğini dile getiren Köklü, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden milletin her ferdinin ezanına, bayrağına ve vatanına sahip çıktığını ifade etti.

Programa AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Çankırı

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi.

Dedeler Köprüsü mevkisinden başlayan yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Fırat Taşolar, burada yaptığı konuşmada, 9 yıl önce 15 Temmuz'u Ankara'da yaşadığını belirterek, "Yusuf için, Hasan için, Uhud için, orada can veren şehitlerimiz için söz veriyoruz ki bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, bayrak olacağız, vatan olacağız, devlet olacağız, millet olacağız ve her zaman bağımsız ve özgür olacağız." dedi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de 15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birlik çağrısına destek veren, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile vatanın ve milletin selameti için bir ve beraber hareket eden herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sinevizyon gösterisi sunuldu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara hitabı dinlendi, şiirler okundu, kahramanlık türküleri seslendirildi, İl Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Ekibi'nin dinletisi gerçekleştirildi.